Väriseva kaameraga filmipraak

Kohe alguses pandi kaadrisse talvises riietuses noormees, kes kõndis väriseva kaamera saatel Tartus ja rääkis midagi… Juttu saab vaid siis jälgida, kui pilt oleks selge ja arusaadav. Seda see ei olnud. Operaatori probleem.

Operaatorit pole tavalise filmivaataja teadvuses olemaski. Teatakse näitlejaid ja režissööre, ent kui küsida mõnd kuulsat operaatorit, jääb vastaja suumulk suletuks. Ometi on ju film visuaalne värk ja operaator pildilooja. Sellel „neetud“ Nõukogude ajal oli siiski hetk, mil rahva kõrv fikseeris ka ühe operaatori nime – Sergei Urussevski oma. See oli siis, kui maailma vapustas vene film „Kured lendavad” (1957). Operaatoritöö fenomenaalsus oli selles filmis sedavõrd jahmatav, et pole kahtlust – ilma Urussevskita Kurgede kõrglendu lihtsalt polnuks.