Mitte ainult alkoholi pärast

28. veebruar 2018

Kahtlemata on suhteliselt hõlbus kujutada kogu protestiaktsiooni vaid alkoholisõltlaste ettevõtmisena, ning seetõttu seda taunida. Samal ajal pole Soome riigil olnud midagi selle vastu, et sajad tuhanded soomlased korraldavad iga nädal samasugust aktsiooni vaikselt, rongkäiku võtmata, saabudes parvlaevadega Tallinna (nüüd ka Riiga), et oma maal lakke tõstetud alkoholihindadest pääseda. Neid me ei tauni, küll aga paari tuhandet eestlast, kes oma riigi iseseisvuspäeval otsustasid näidata oma meelsust valitsuse, õieti küll, peamiselt sotside poliitika suhtes. Aktsiise on tõstetud selleks, et riigieelarvet täita. Paistab, et eriti pole see õnnestunud, sest tulevasest tõstmisest tahetakse loobuda. Ent võiks küsida: kas aktsiisidest laekuv raha läheb ikka sotsiaalsete vajaduste rahuldamiseks, näiteks ravikindlustuse tõhustamiseks, või see upub eelarve põhjatusse musta auku?! Täna me seda ei tea.