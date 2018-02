Taavi Aas: Vabaerakonna katsed õiguskaitseorganeid poliitikasse tirida ebaõnnestusid

21. veebruar 2018

„Mul on hea meel, et Eestis on objektiivne, tõenditest lähtuv uurimistegevus. Kuid mul on kahju, et Vabaerakond ei austa õigusemõistmist, vaid soovib läbi pressida oma alusetuid süüdistusi ka pärast seda kui kaebus on tagasi lükatud ja alusetuks osutunud,“ ütles Aas. Taavi Aasa hinnangul ei peaks prokuratuuri päevapoliitiliste nägelustega koormama.

„Linnauudiste tellimisega Kuku Raadiost oleme tegelenud ligikaudu 20 aastat, PBK-ga koostöö algus jääb 14 aasta tagusesse aega,“ selgitas Aas. „Paistab, et alles nüüd on mingi osa poliitikuid enda jaoks nende kanalite eksistentsi avastanud. Muud moodi ei oska ma seletada, miks pärast nii pikka koostööd alles nüüd see teema nii suurt tähelepanu saab. PBK-lt tellib saateid ka Euroopa Parlament, seega on teema üleskloppimise näol tegemist uue valimiskampaania algusega.“

Aas osutas, et linnauudiste teemal on tulekul veel Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni rünnakuid, kuid antud komisjon koosneb suuresti vaenulike erakondade poliitikutest ja objektiivset uurimist pole sealt loota. „Kaarel Tarand ja Ardo Ojasalu, kes seda komisjoni juhivad, on selgete poliitiliste sümpaatiate ning antipaatiatega. Nad on ammu välja öelnud, millist tulemust nad loodavad, seega on igasugused tõendid juba üleliigsed.“ Aas on veendumusel, et ERJK tuleks asendada sõltumatu komisjoniga, mis uuriks erakondade rahastamist.

Riigiprokuratuur teatas täna, et kuriteokaebuse ning prokuratuurile käesoleval ajal teada oleva info pinnalt ei ole võimalik välja tuua kuriteo tunnuseid ning nende hinnangul puudub piisav alus PBK saadete osas kriminaalmenetluse alustamiseks.

