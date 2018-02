Iseseisvuse huvides tuleks enam väärtustada eesti keelt

MERLE VÄÄR, 21. veebruar 2018

Arvan, et Eesti iseseisvuse püsima jäämise huvides tuleks hoida ja väärtustada ka meie emakeelt. Ülikoolides peaks õppetöö ikka eesti keeles toimuma.

Sooviksin, et eestlased eelistaksid elada ennekõike Eestimaal ega kipuks rohkearvuliselt välja rändama. Väga on vaja, et sünniks rohkem lapsi. Pagulaste sisserännet peaks aga piirama.“

Valguta seltsimaja huvijuht Tartumaalt

Viimati muudetud: 21.02.2018

