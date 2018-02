Kus on mõtete kodu?

LEMBIT KÄÄRID, 21. veebruar 2018

Näiteks, mis jõud sundisid Põhja-Korea juhti hirmutama maailma oma kavatsusega rünnata USA-d tuumarelvaga? Sellistel puhkudel tekib tahtmine puurida pilguga läbi inimese pealuu tema mõtete kodu, saamaks aimu sellest, kuidas sünnivad mõtted ja mis jõud neid suunavad.

Maamuna poolused on Põhjas ja Lõunas. Nende vahele tekkinud magnetväljas võtab kompassinõel kindla suuna, mida edukalt kasutatakse orienteerumiseks… Selletaolised „poolused“ – Õige-Vale, Hea-Kuri jne – tekivad ka inimeste peas, kui nad peavad andma hinnangu mingile nähtusele või sündmusele. Nende pooluste vaheline tundeväli mõjutab inimeste mõtteid niisamuti nagu Maa magnetväli kompassinõela. Mõttevahetuse (dialoogi) tekkimiseks peavad selle osalised suutma oma tundevälja valitseda ehk avada. Kui keegi osalistest kuulutab, et tema teab Tõde ja oma tundevälja avada ei suuda, siis jääb dialoog olemata või pöördub kakluseks.

Sellist „pooluste teooriat“ on meil edukalt rakendatud valimiskampaaniate ajal – „vene kaarti“ kasutades ning valijate mõtete suunamiseks vajaliku tundevälja tekitamiseks loodi poolused: Venemaa (kuri, rumal ja ohtlik vaenlane) ja Lääs (hea, tark ja abivalmis sõber).

Nüüd tundub, et see tundeväli hõlmab kogu Maad ja inimesed on sellega harjunud nagu „uue normaalsusega“ ning et selle hajumise korral võivad inimeste mõtted jääda abitult hulkuma, justnagu laevad merel ja lennukid taevas siis, kui kompassinõel on rikkis.

