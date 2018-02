Kriitiline hetk ajaloost: Austraalia loobub mittetunnustamispoliitikast

Kriitilisim hetk saabus 1974. aasta juulis, kui Austraalia peaminister Gough Whitlam otsustas loobuda mittetunnustamispoliitikast. Juba järgmisel kuul tegi sama Uus-Meremaa. Ähvardas vallanduda laviin, mis lööb pinna eksiilvalitsuste jalge alt.

Välisbaltlased mõistsid juhtunu tõsidust kohe. Whitlami samm seadis ohtu kogu Balti riikide õigusliku järjepidevuse edasikestmise idee. Vallandunud sündmustest annab pildi peatükk Austraalia ajaloolase Brian Carrolli raamatust "Whitlam" (2009).

Kui ta oli koolipoiss Canberras, siis oli Whitlamil kalduvus õpetajatega vaielda. Peaministrina oleks ta pidanud ehk ettevaatlikum olema. Aga 1975. aasta keskel oli tal laialdaselt kajastatud verbaalne kokkupõrge ühe õpetajaga Launcestonis küsimuses: kas Balti riigid – Leedu, Läti ja Eesti – olid 1930-ndatel fašistlikud? Punkte näis võitvat õpetaja.

Esmalt veidi tausta. 1700-ndatest kuni Esimese maailmasõja lõpuni olid need kolm riiki olnud osa tsaristlikust Vene impeeriumist. 1920-ndal võitsid nad iseseisvuse. See kestis, kuni 1939-ndal Saksamaa ja Venemaa leppisid paktiga kokku, et Balti riikidest saab osa Nõukogude "mõjusfäärist". 1940-ndal okupeerisid Nõukogude väed kõik kolm riiki ning Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit (NSVL) annekteeris need kui vabariigid sellesse liitu. See olukord jätkus pärast Teist maailmasõda, mille jooksul oli neid kolme riiki okupeerinud Saksamaa. Enamik lääneriike aktsepteeris Nõukogude annektsiooni de facto, tuginedes sellele, et tõsiasi on tõsiasi. Aga enamik keeldus tunnustamast seda olukorda de jure, tuginedes sellele, et tõsiasjal ei olnud mingit seaduslikku alust. Austraalia lahkus rivist 1974-nda keskel.

Varsti pärast peaministriks saamist, ja ajal, kui ta oli välisminister, hakkas Whitlam tegema sõbralikke lepituskatseid erinevate kommunistlike riikide suunas. Ta eemaldas strateegilised piirangud kaubavahetuselt Nõukogude Liidu, Ida-Euroopa riikide, Hiina, Põhja-Korea, Põhja-Vietnami ja Kuubaga.

Kuigi Whitlam valis enda järglaseks välisministrina 30. novembril 1973 senaator Don Willesee, olid need kaks meest välispoliitika pärast sageli vastakuti. Kui see juhtus, ootas Whitlam, kuni Willesee oli Austraaliast eemal, nagu tema amet sageli nõudis, ning astus siis ühe või teise sammu, mille kohta ta teadis, et Willesee ei oleks seda toetanud. Üks selline juhtum puudutas Balti riike.

Balti päritolu Austraalia kodanikud küsisid Willesee kinnitust, et Austraalia jätkab selle tunnistamist, et Balti riigid on Nõukogude Liidu ebaseadusliku okupatsiooni all. Tema ütles: "Austraalia valitsuse poliitika on sama, mis meie eelkäijatel... Me tunnistame Eesti, Läti ja Leedu riigi olemasolu de jure."

See ei olnud enam nii, teatas ajaleht Sun-Herald 4. augustil 1974. Austraalia suursaadik Nõukogude Liidus oli külastanud hiljuti Eestit ja Austraalia oli seega "saanud esimeseks Läänele-orienteerunud riigiks, mis formaalselt tunnustas Balti vabariikide inkorporeerimist Nõukogude Liidu koosseisu". See "visiit oli mõeldud lööma pitserit Canberra tunnistusele, et need vabariigid on seaduslik osa Nõukogude Liidust". Whitlam oli otsustanud tegutseda Willesee või valitsuskabinetiga konsulteerimata ja avalikku teadaannet tegemata.

Balti päritolu austraallased olid peagi meelt avaldamas. Parlamendihoone juures toimusid Balti päritolu austraallaste vaiksed ja väärikad meeleavaldused põlevate küünaldega. Ühel kogunemisel kandis üks eesti naine plakatit kirjaga "Väike vassiv Gough". Kui Tööpartei toetajad selle puruks rebisid ja tükid talle andsid, siis jooksis ta Whitlami juurde ja ulatas need temale. Too võttis need vastu ja sosistas naisele midagi kõrva. Rahva poole pöördudes karjus naine: "Teate, kelleks ta mind just nimetas!? Ta ütles: sa kuramuse natsimõrd!"

Whitlam eitas seda. "Mina ei räägi daamidega kunagi nii," ütles ta.

“1930-ndatel olid nad kõik fašistid.”

26. juunil 1975 esines Whitlam umbes seitsmesajale õpilasele ja õpetajale Launcestoni eelkolledžis. John Horak, tšehho-slovaki päritolu õpilane, küsis Whitlamilt, miks Austraalia oli tunnustanud kolme Balti riigi annekteerimist Nõukogude Liidu poolt.

"1930-ndatel olid nad kõik fašistid," ütles Whitlam. Mis tähtsust see omas 1970-ndate keskel? – võinuks keegi küsida.

Õpetaja Tom McGlynn hõikas seevastu vahele:

“Nemad ei olnud!”

"Neil oli siis fašistlik valitsus, nagu te väga hästi teate," ütles Whitlam.

"Teie ajalooteadmised on küsitavad, härra," jäi McGlynn kindlaks.

"Ma eeldan, et te olete õpetaja, ja ma ei arva, et te peaksite oma õpilasi eksitama," ütles Whitlam.

McGlynn ütles Whitlamile, et ta on geograafiaõpetaja.

"Te olete häbiks oma ametile," ütles Whitlam talle.

"Tohin ma teid parandada?" küsis McGlynn, ja jäi püsti seisma, et oodata võimalust rääkida, kui Whitlam oma valangut jätkas.

Kui McGlynn võimaluse sai, siis ta ütles: "Leedu oli fašistlik riik. Eesti ei olnud demokraatliku ilmega, aga seal olid demokraatlikud institutsioonid, ning Läti oli toimiv demokraatia kuni selle allaneelamiseni."

"Nad olid samapalju demokraatiad nagu Hitleri-Saksamaa oli demokraatia," vastas Whitlam.

Seda kokkupõrget kajastati laialdaselt.

Tom McGlynn väitis, et ta ei olnud eelnevalt rääkinud ega õpetanud John Horakit, seda õpilast, kelle küsimus sõnasõja vallandas.

McGlynn sai enda seisukoha toetuseks nii "hoomamatu koguse posti", et ta pidi vastama 8. juulil 1975 avalikult. Tal ei olnud enda sõnul mingeid sidemeid Liberaalse Parteiga ja ta oli tavaliselt valinud Tööparteid ning tal ei olnud mingeid usulisi vaateid. Ta oli õppinud tsaaririigi, Osmanite ja Habsburgide impeeriumide alade ajalugu neli aastat Londoni, Viini ja Bukaresti ülikoolides. Tal ei olnud enne seda kokkupõrget Whitlamiga mingit kokkupuudet Austraalia Balti kogukonnaga.

"Minu vastus peaministrile oli ajendatud üksnes vastuolust selle vahel, mida ta ütles ning mida mina teadsin olevat tõde," selgitas ta.

McGlynn vabandas leedulaste ees sellepärast, et oli kirjeldanud nende riiki ebatäpselt kui fašistlikku aastatel 1926–1940.

“Loomulikult ühinesid paljud Balti riikide kodanikud natsiparteiga, peamiselt pärast 1941. aastat, ning said isegi Waffen-SS-i liikmeteks. Aga see juhtus ka Norras, Belgias, Hollandis ja NSV Liidus ... Ma mõistan tunnete sügavust ... teatud leedulaste ja lätlaste vastu, aga mul ei ole vaja [öeldagi], et SS-i tegevuse tagajärjel sai surma ka suur hulk sakslasi, eestlasi, lätlasi ja leedulasi ... Vabade Balti riikide põhiseadused ja tegevus, eriti Eesti ja Läti oma, paistavad soodsalt silma võrdluses enamike teiste toonaste riikidega.”

Kui pärast Whitlami ametist vabastamist sai peaministriks Malcolm Fraser, pööras ta kolme Balti riigi Nõukogude Liidu poolt annekteerimise de jure tunnustamise Austraalia poolt tagasi.

Balti riigid said lõpuks iseseisvaks, nii de facto kui ka de jure, 6. septembril 1991 kui Nõukogude Liit tunnustas nende iseseisvust.

Aasia-baltlased Vietnamist

Whitlam kasutas mõistet "baltlased" halvustavas tähenduses umbes sel ajal, kui Saigon langes Põhja-Vietnami vägede kätte, 30. aprillil 1975.

Tuhanded lõunavietnamlased, kellest paljud olid olnud seotud USA ja Austraalia sekkumistega Vietnami kodusõtta, kartsid tõsiselt oma elu pärast, pärast seda kui Põhja-Vietnam alistab Lõuna-Vietnami. Räägiti sellest, et kommunistide võit tähendab veresauna, miljonite tapmist.

Austraalia evakueeris neist vaid väikese osa, aga Whitlami välisminister, senaator Don Willesee ning tööjõu- ja immigratsiooniminister Clyde Cameron tahtsid teha seda palju suuremas ulatuses.

Whitlam vetostas selle mõtte. "Me ei hakka looma Aasia-baltlaste getosid, et nad Tööpartei vastu hääletaksid," ütles ta.

ANDRES LAIAPEA

[fotoallkiri]

MALCOLM FRASER KOOS ABIKAASAGA. 1975. aastal Austraalia peaministriks saanud Fraseri suhtumine Balti päritolu austraallastesse erines täielikult eelkäija omast. Suurt rolli võis selle juures mängida asjaolu, et tema abikaasa vanaisa oli lätlane.

Viimati muudetud: 21.02.2018

ANDRES LAIAPEA, 21. veebruar 2018