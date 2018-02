Eestlased on üks väheseid väikerahvaid, kellel on oma riik

AARE OLGO, 21. veebruar 2018

Jõgeva linna põliselanikuna ja uue Jõgeva valla esimese vallavanemana tunnen uhkust, et meie kodupiirkonnaga on seotud mitmed Eesti riigi loojad: väepealikud Julius Kuperjanov ja Aleksander Tõnisson, Eestile eduka Tartu rahu sõlminud riigimees Jaan Poska.

Eesti taasiseseisvumine toimus Jõgevalt võrsunud helilooja Alo Mattiiseni laulude saatel.

Eesti taasiseseisvumise puhul on põhjust meenutada ka hilisemat Jõgeva linnapead ja Jõgeva linna aukodanikku Ants Paju, kes Eesti Ülemnõukogu liikmena oli üks Eesti riigi väljakuulutajatest 1991. aasta 21. augustil.

Tänapäeval on eestlased üks väheseid väikerahvaid, kellel on oma riik. See annab võimaluse olla väärikalt esindatud Euroopas ja maailmas ning teha kõik mis võimalik oma riigi rahva elu paremaks muutmiseks. Omavalitsustele on lähiaja proovikiviks kindlasti haldusreform, mis ei tähenda mitte ainult vallasiltide muutumist, vaid sisulisi ümberkorraldusi, millest suuresti sõltub inimeste igapäevane toimetulek, usaldus nii omavalitsuste kui ka riigi vastu tervikuna.

Haldusreformi õnnestunud läbiviimiseks ei saa omavalitsusrahvas endale lubada sadat kriitikavaba päeva: töötada sama jõudsalt kui Kalevipoeg või Vargamäe Andres ning olla sama nutikas kui rahvuseepose Siil ja vahel ka olla rehepaplikult kaval. Arvestades seda soovin oma kõikidele omavalitsuste juhtidele ja ametnikele tohutut töövõimet ja vastupidamist, helget mõistust ja häid ideid.

Kogu rahvale soovin aga riigi saja-aasta juubeli puhul lootusrikkast tulevikku! Ja kui on soovi ammutada hingekosutust ja energiat kaunist loodusest, väärikast aja- ja kultuuriloost, siis külastage ikka Jõgeva valda. Tere tulemast!

AARE OLGO, Jõgeva vallavanem

Viimati muudetud: 21.02.2018

