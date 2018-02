Hoidkem ja edendagem saja-aastaseks saavat Eesti Vabariiki

Üheks jõudsamaks kasvulavaks nendele on olnud tänane Põltsamaa vald. Üldtuntud on fakt, et 1884. aastal õmbles esimese sinimustvalge lipu Põltsamaa kihelkonnakooli tütarlaste käsitööõpetaja Emilie Beermann. Selle lipu all võideldes võideti Vabadussõda, mis avas Eesti iseseisvusmanifestis välja kuulutatud põhimõtetele tee reaalsusse.