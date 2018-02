Ees ootab rõõmsam aastasada!

Poole sellest sajandist täitis paljude jaoks lootus okupatsiooni lõppemisest ning unistus iseseisvuse taastamisest. Kas oleme sellesse unistusse oma ühiskonnas takerdunud? Sellest möödunud aastasajast võib neil päevil kuulda ja lugeda palju. Aeg möödub ja sünnivad uued põlvkonnad ning Eesti riigi käekäiku nii poliitikas kui ka ühiskonnaelus laiemalt hakkavad kujundama inimesed, kes on sündinud vabas riigis.

Mulle tundub, et igal põlvkonnal on oma Eesti, mis mõjutab meie käitumist ja hoiakuid. Me liigume tulevikku justkui selg ees, pilk minevikus, elades läbi oma 700-aastast orjaaega ja ajaloos osaks saanud okupatsioone. Jah, need traumad mõjutavad meid, aga vaadakem tulevikku. Jätkem itk ja hala, teiste halvustamine, ning pöörakem pilk tulevikku! Hoolimata sellest, et meie suved ei ole nii pikad kui sooviksime ja aastaringis on enam halle päevi ja pruunikaid värve, jätkub meil küllalt, millest heameelt tunda, mille üle uhke olla. Proovime järgmisel sajandil olla vähegi rõõmsamad!

Kas olete tähele pannud, mis on tänaste noorte jaoks oluline? Kas nende suhtumine Eestisse erineb nende vanemate või vanavanemate omast? Kahtlemata on okupeeritud või vabas maailmas sündinute kogemuste ning emotsioonide pagas erinev. Eelmise aasta lõpul kandsid noored Riigikogus ette oma manifesti. Sellest õhkus positiivset energiat ja sihikindlust, samuti hoolimist oma keskkonnast ja ühiskonnast. See näitas tänaste noorte sihti, mis on orienteeritud tulevikule. See on midagi, millest kogu ühiskonnal tasub juhinduda.

Põlvkondade vahetumisel oleme jõudnud riigi ajaloos olulise tähiseni, kuid sellega meie riik ei lõppe. Vastupidi: nüüd on pidupäev, on vahekokkuvõtete aeg! Eesti riik on punktis, kust saame liikuda parema homse suunas, pilk tulevikku suunatud – järgmised sada ja enam aastat ootavad ees.

Rahvana võiksime mõelda rohkem ettepoole ning tunda rõõmu oma riigist ja rahvast ning senistest saavutustest, mis on meid tänasesse toonud.

TIIT TERIK, Riigikogu liige

