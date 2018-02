Olgem positiivsemad ja lootusrikkamad!

Oleme olnud ju tegelikult tublid. Inimeste elujärg on aasta-aastalt paranenud, oleme riigina arenenud, võtnud kasutusse innovaatilisi lahendusi, liitunud NATO ja Euroopa Liiduga ning omame kaalu välispoliitikas. Enda igapäevaelu elades kipuvad need asjad ununema ja me võtame palju asju iseenesestmõistetavustena. Ka neid, mis seda sugugi pole.

1990. aastate stardipositsioon oli keeruline. See oli raske aeg meile kõigile, kuid koostöö oli see, mis tõi meid täna siia. Meenutame, et vaba riik oli toona kõigile väga kallis ning selle hoidmiseks oldi valmis ohverdama väga palju. Praegu tundub, et eelistame näha paraku veidi rohkem negatiivsust, kui seda, mis on hästi.

On loomulik, et sihime kõrgele ja kaugele – me ei saa öelda, et kõik Eestis on hästi ja riik on valmis. Kindlasti mitte. Meie palgad ja pensionid vajavad tõstmist, väga paljud tublid inimesed elavad liialt vähesega. Palgalõhe rikkamate ja vaesemate vahel on paisunud liialt suureks. Meie tervishoid on tasemel, kuid arstilepääs aeglane. Samm-sammult liigume kahtlemata parema Eesti poole ja ka praegune valitsus Keskerakonna juhtimisel töötab nende murekohtade lahendamise nimel.

Me ei pea arvama kõik samamoodi, sest ideid, mis on riigile parim, on rohkesti. Samas ei tohi vastandumine, õelus ja üksteise materdamine olla eesmärk. Kahjuks on seda palju, liiga palju. Poliitikaski on argumendid asendunud tihtipeale hoopis sellega, et kes teisele võimalikult halvasti ütleb. Leian, et oleme väärt rohkemat.

Olgem Eesti Vabariigi juubeliaastal positiivsemad ja lootusrikkamad, sest nii jõuame kaugemale. Palju õnne Eestile ning meile kõigile!

KERSTI SARAPUU, Riigikogu Keskfraktsiooni esimees

