Lehed ikka langevad

AIVAR JARNE, 21. veebruar 2018

Kui võrrelda ajalehtede trükiarvu 2008. ja 2018. aasta veebruaris, siis Eesti Ajalehtede Liidu statistika andmeil (vt tabel) on suurima kukkumise läbi teinud Äripäev, mida nüüd trükitakse kolm korda vähem kui kümme aastat tagasi ehk 24,4 tuhande asemel 7,9 tuhat.

Postimees on kukkunud 67 tuhande pealt 43,6 tuhandele ja Õhtuleht 62,4 pealt 45,7 peale. Eesti Päevaleht on kaotanud tiraažis üle 20 000 ja Eesti Ekspress üle 15 000. Suhtelise anomaaliana üldises languses paistab välja aga Maaleht, mis on viimase aastakümnega suutnud oma tiraaži hoopis kasvatada 10 tuhande võrra. Eesti Ajalehetööstuse andmete põhjal on kõikide üleriigiliste päevalehtede kogutiraaž viimase aastakümnega langenud ligi 200 tuhandelt 100 tuhandeni.

Päevalehed on märgatavalt tiraažis kaotanud ka ainuüksi viimase aasta jooksul. Postimees on aastaga vähenenud 1600, Õhtuleht 2500, Eesti Päevaleht 1700 ja Äripäev 500 eksemplari võrra. Nädalalehtedest on Maalehel tulnud aastaga ära anda 3000, Eesti Ekspress on lehe trükiarvu suutnud säilitada.

Microsofti endine boss Steve Ballmer ennustas 2008. aastal, et kümne aasta pärast ei ilmu enam ükski arvestatav ajaleht paberil. Osalt on tema ennustus täide minemas, sest suured ajalehed kogu maailmas kaotavad kõvasti tiraaži. Nõnda ka Eestis. Kui päevalehtede tiraaži langus jätkub samas tempos, tuleb vähegi soliidse trükiarvu säilimise nimel ühineda või turult lahkuda.

Veebruar 2008 Veebruar 2018 Postimees 67 000 43 600 Õhtuleht 62 400 45 700 Eesti Päevaleht 35 200 15 100 Äripäev 24 400 7 900 Maaleht 44 100 54 000 Eesti Ekspress 43 500 28 200

