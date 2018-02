Rahvaarutelul Rakveres kõlasid ülesanded tulevikuks

„Tulin kohale, sest poliitikaasjad on mind alati huvitanud. Elan kaasa Keskerakonna ja noore peaministri Jüri Ratase tegemistele. Teda peab toetama,“ ütles kunagine ehitusmees, 84-aastane Vassili Raud, kes on ehitanud ka Kunda tsemenditehast.

Moderaatorist riigikogulane ja Rakvere linnavolikogu liige Siret Kotka-Repinski ütles mõttevahetuse sissejuhatuseks, et arutelult soovitakse ettepanekuid, seisukohti ning tähelepanujuhtimist probleemsetele kohtadele. Igas lauas oli mõtete paber, kuhu oodati vähemalt kümmet head ideed. Neid mõtteid, millel kindlasti ka jõud, soovib Keskerakond kasutada Riigikogu 2019. aasta valimisprogrammis. Kotka-Repinski teatas, et oma arvamusi on võimalik mitte ainult laudkonnas välja öelda, vaid ka Heade Mõtete kasti panna. „Ma kinnitan teile, et loeme kõik mõtted läbi ja võtame arvesse,“ lausus Virumaalt Triigi külast võrsunud poliitik.