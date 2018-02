Kolm kaabut, mustad mantlid ja tõrvikud

EKRE pink on ikka väga lühike, sest nende esitatud eelnõud on rabedad ja tihti juriidiliselt küündimatud. Kasvõi Jaak Madison, kes saatis 6. veebruaril Riigiprokuratuurile märgukirja, milles palus alustada uurimist Riigikogu kantselei endise direktori Maria Alajõe suhtes. Ilmselt oli see paberikene nii lahja või ka vigane, et Riigiprokuratuur otsustas mitte alustada kriminaalmenetlust Riigikogu kantselei endise juhi suhtes, sest ei leidnud EKRE poolt esitatud kuriteoteates infot kuriteo toimepanekust. Kahjuks ei taipa Jaak Madison seda, mis vahe on tsiviilvaidlusel ja kriminaalasjal: "Tõendite hävitamine on käsitletav kuriteona juhul kui hävitatakse kriminaalmenetluses kasutatavaid tõendeid, kuid antud juhul on kohus nõudnud välja kirjavahetust tsiviilvaidluse raames," teatas ERR-i uudisteportaalile Riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas.