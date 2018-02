50 aastat Eesti sajast

21. veebruar 2018

50 aastat teise võimu all on tänastel täiskasvanutel hästi meeles. Oli lapsepõlv, mida küll kippus halvustama president Ilves, kuid mitte kõik lapsed ei olnud õnnetud. Vanemad andsid oma parima ja näljas polnud keegi. Elati üle kannatused, kus tihti olid pealekaebajateks oma kodumaised maavillased tegelinskid.

Meie kunsti ja kultuuri suurkujud toimisid just sellel hallil ajal ja nende looming on kustumatu. Meiega koos elavad venekeelsed inimesed on seda kõike lugedes solvatud. Nemad ei ole süüdi selles, mis on toimunud repressioonide aegu. Vene rahvas kannatas tollest režiimist väga palju.