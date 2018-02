Vabariigi sünd ja iseseisvusmanifest 100 aastat tagasi

Maanõukogu Vanematekogu kiidab heaks iseseisvusmanifesti teksti, mis on kollektiivne looming ja tugineb varemavaldatud seisukohtadele. Saksa väed sisenevad Haapsallu, kuid teistes linnades püsib võim Eesti omavalitsuste ja üksuste käes.

Iseseisvusmanifest loetakse ette Viljandis. Tallinnas Toompeal on heisatud sinimustvalge lipp. Manifesti esimesed eksemplarid kleebitakse seintele ja postidele. Tallinna komandant Konrad Rotschild loeb iseseisvusmanifesti ette Krediidipanga hoone ette kogunenud rahvale. Päästekomitee liikmed annavad viis päevakäsku ning nimetavad ametisse Ajutise Valitsuse.

Eesti Maanõukogu Vanematekogu koostatud ja 21. veebruaril 1918 vastu võetud „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“ on Eesti riigi iseseisvusmanifest. Manifesti esimene avalik ettelugemine toimus 23. veebruaril 1918 kell kaheksa õhtul Pärnus „Endla“ teatri rõdult. Manifesti luges linnakodanikele ja Eesti pataljoni sõduritele ette Maapäeva pärnulasest saadik Hugo Kuusner. Manifest avaldati 25. veebruaril ajalehes „Teataja“.

Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil "kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama" ja et kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma.