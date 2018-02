Vajame kõigi Eestimaa rahvaste panust

MIHHAIL KORB, 21. veebruar 2018

Sada aastat tagasi sündinud Eesti riik on täna hoopis teine, kui ta oli toona, hoopis teine kui 1990-ndatel, ning on pidevas muutumises ka praegu. Meie ülesanne on seada eesmärgid, kuhu soovime jõuda ning millise riigi soovime jätta oma lastele ja lastelastele. See ülesanne ei ole kerge, sest igapäevaelu ja poliitika seejuures elab omas rütmis. Visioonid ja suured ideed jäävad seejuures tihtipeale paraku tagaplaanile, kuid see ei tohiks nii olla.