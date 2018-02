Erki Savisaar: riigivara seaduse muutmine tagab ettevõtete võrdsema kohtlemise ning senisest parema läbipaistvuse

14. veebruar 2018

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Erki Savisaare sõnul on lisaks võrdsele kohtlemisele oluline parandada riigiettevõtete läbipaistvust. „Mäletatavasti on meil olnud riigiettevõtteid, kus on olnud teatavaid probleeme läbipaistva juhtimisega, seetõttu tagab börsireeglitele üleminek senisest usaldusväärsema juhtimise. Positiivseks võib pidada ka seda, et inimesed saavad võimaluse investeerida Eesti ettevõttesse, mis saab olema usaldusväärne aktsia ja seega elavdab meie börsi ning toob ettevõtetele lisaväärtust.“

Riigikogu majanduskomisjoni liikme sõnul, ei saa valitsus edaspidi küsida äriühinguga seotud otsuste tegemiseks äriühingu mitme aasta strateegiat ja finantsplaane. „Riigiettevõtetele on seatud mitmeid eritingimusi, mida börsiettevõtetel ei ole. Näiteks on riigiettevõtetel kohustus edastada pikaajalisi majandusprognoose, mida kasutatakse riigieelarve strateegia koostamisel. Vastupidiselt riigiettevõtetele edastavad börsiettevõtted enamasti aga lühiajalisi prognoose. Lisaks on valitsusel otsene ligipääs ettevõtete sisestele dokumentidele, kuid erisusi on veelgi.“

„Käesoleva eelnõuga need erisused kõrvaldatakse ning edaspidi saab riik infot võrdsetel alustel teiste aktsionäridega,“ täpsustas Erki Savisaar. Ta lisas, et teine oluline muudatus puudutab sponsorlust. Riigiettevõtted ei tohi sponsorlusega tegeleda, see-eest börsiettevõtete puhul jääb see aktsionäride otsustada.

Seadus on kavandatud jõustuma 2018. aasta 1. aprillil.

