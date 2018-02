Keskerakonna Põhja-Tallinna piirkonna juhiks sai Raimond Kaljulaid

14. veebruar 2018

Viimastel aastatel Põhja-Tallinna piirkonda juhtinud Mihhail Kõlvart teatas, et seekord ta piirkonna esimeheks ei kandideeri ja esitas Kaljulaidi kandidatuuri.

„Kaljulaid on noor uue põlvkonna poliitik. Ta on võimeline mitte ainult rääkima, vaid ka püstitatud eesmärke ellu viima. Olen kindel, et ta saab piirkonna esimehe rollis hakkama. Omalt poolt soovin talle meeskonna tunnet ja vaimu,“ sõnas Kõlvart.

Kaljulaid rõhutas oma sõnavõtus, et kohalikel valimistel saavutatud tugev valimistulemus kohustab erakonda jätkama sama töökalt.

„Keskendume kindlasti sellele, et kõigi põhjatallinlaste elukvaliteet paraneks. Eriti pöörame tähelepanu eakatele inimestele ja lastega peredele,“ ütles Kaljulaid.

Aasta koosolekul valiti piirkonnale ka uus juhatus ja delegaadid erakonna volikogusse, samuti revisionikomisjoni liikmed.

Piirkonna uuenenud juhatuse koosseisu kuuluvad Jevgenija Kukk, Julia Timerbulatova, Andrei Birov, Aleksandr Kukk, Märt Sults, Lylian Altmäe, Svetlana Švedovitš, Kaspar Kaugija ja Aleksei Semjonov. Piirkonna esimehe asetäitjateks kinnitati Kaljulaidi ettepanekul Julia Timerbulatova ja Jevgenija Kukk.

