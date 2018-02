Ratas kohtus Lõuna- Korea peaministriga

14. veebruar 2018

„Eestit ja Lõuna-Koread ühendavad nii sarnased väärtused kui ka sarnased väljakutsed. Oleme kiirelt arenevad digiühiskonnad ning teerajajad e-valitsemises, mistõttu kuulume ka Digital 5 võrgustikku koos Ühendkuningriigi, Iisraeli ja Uus-Meremaaga. Seda teravamalt tajume e-riikidena küberohtusid,“ ütles Ratas.

Laiemalt digiühiskonna arendamist arutavad Eesti, Lõuna-Korea ja teiste Digital 5 riikide esindajad juba 21.-22. veebruaril Uus-Meremaal Wellingtonis toimuval tippkohtumisel. Kohtumisel on neli fookusteemat: suurandmete kasutamine tervishoius, digitalentide meelitamine, digitaalse identiteedi loomine ning koostöö kodanikualgatustega. Eestit esindab tippkohtumisel ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Peaministrid Ratas ja Lee tõdesid kohtumisel, et kahe riigi majandus- ja kaubandussuhted vajavad elavdamist. „Eesti avatud majandus ja läbipaistev investeerimiskeskkond pakuvad kindlasti Lõuna-Korea investoritele huvi. Infotehnoloogiaettevõtteid toetav koostöö Gyeonggi provintsiga loob eeldused investeeringute kasvuks,“ märkis Ratas.

Lõunakorealased on hästi vastu võtnud ka e-residentsuse programmi, kuhu on esitatud umbes 600 avaldust. Eelmise aasta lõpust on e-residentidel võimalik oma kaart kätte saada Soulis asuvast viisakeskusest ehk esimesest e-residendi digi-ID väljastuskohast maailmas. Lõuna-Korea e-residendi digi-ID väljastuskoha avas eelmisel nädalal ametlikult president Kersti Kaljulaid. Peaministrid arutasid ka keerulist julgeolekuolukorda Vaikse ookeani piirkonnas, Põhja-Korea vastaseid sanktsioone ning võimalusi maandada tekkinud pingeid dialoogi kaudu.

Viimati muudetud: 14.02.2018

