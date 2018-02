I. Orav, 14. veebruar 2018

Viinaralli propageerimine on vaid üks näide. Juba varem on viinaärimehed olnud Reformi suuremaid toetajaid. Kuna Riigikogus esindatud parteid on riigi rahastatud, tuleks neil selliste annetuste vastuvõtmine keelustada, sest siis oleks nad kui seadustetegijad äraostetavad.