Marko Kaljuveer on Toomas Uba vääriline mantlipärija

INDREK VEISERIK, 14. veebruar 2018

Toomase isa Reginald Uba osales 1936 Berliini olümpiamängudel. 1500 meetri eeljooksus ajaga 4.26,8 tuli ta kaheksandale kohale.

Toomas Uba kodus kuulati spordiuudiseid. Koduhoovi Tallinnas Tina tänavas rajati isa Reginaldi abil korralikud hüppekastid ja kõrgust hüppas Toomas alati kooliajal teistest paremini.

Kooli kõrval olev Raadiomaja tõmbas noort Toomast magnetina ja juba noorelt sai temast spordireporter. Raadio spordisaadete peatoimetaja Gunnar Hololei käe all kasvas Toomas Uba tulevaseks spordisaadete peatoimetajaks juba riigitelevisioonis.

Seal lõi ta võimsa reporterite meeskonna, kuhu kuulusid Tiit Rääk, Tõnu Tammaru, Lembitu Kuuse, Helar Osila, Marko Kaljuveer jne. See reporterite meeskond pakkus Eesti rahvale suurepäraseid reportaaže aastakümnete jooksul nii suve- kui ka taliolümpiamängudelt.

Sidney olümpiamängudel Erki Noole olümpiavõidu üle rõõmustades jättis juba siis raskesti haige Toomas Uba sisuliselt telepublikuga hüvasti. Tema eluküünla lõplikul kustumisel detsembris 2000 võttis kogu töö üle Marko Kaljuveer, kes sai järgnevatel aastatel oma tööülesannetega hakkama.

2014. aastal, suurte telesegaduste aegu, lõpetati endise ERR-i juhi Margus Allikmaa (loe: Reformierakonna) poolt juhitud organisatsioonis Marko Kaljuveeri tööleping.

“Elus on põhimõtted, mille eest tuleb seista ja võidelda sirge seljaga. Miks aga Margus Allikmaa ametisse jäeti, on minu jaoks siiani arusaamatu. Tean päris kindlalt, et Ringhäälingunõukogus ei tehtud ausalt otsuseid, sest viimasel hetkel otsustas keegi n-ö üle hüpata, et enese nahka ja pehmet kohta päästa,” vihjas aastatel 2001–2014 ERR-i sporditoimetuse juhatajana töötanud Marko Kaljuveer.

Aga ei jäänud Marko Kaljuveer nukrutsema ja asus aktiivselt tegutsema Eesti Golfi Liidu presidendina. Aastal 2015 valiti ta Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liikmeks ja aasta hiljem sai temast Eesti Meedia peaprodutsent ja sporditoimetuse juht.

Täna on Marko Kaljuveeri juhitud reporteritemeeskond kauges Lõuna-Koreas Pyeongchangi olümpiamängudel ja annab sealt edasi värvikaid reportaaže. Olümpiamänge kommenteerivad suurepäraselt teiste seas ka Toomas Uba poeg Margus Uba ja Timo Tarve.

Poeg Margus on palju sarnast särava hääle ja lauseehituse poolest pärinud isa Toomaselt. Hääletämbrid ja väljendidki on ülekannete ajal üsna sarnased. Justkui oleks teatud mõttes üks ring täis saanud.

Spordisõprade jaoks on seekordne olümpia sarnaselt Rio suveolümpiaga teistsugune, sest tavapärase ETV asemel näeb ülekandeid erakanalitest. Seega on kaotajaks reformierakondlikku poliitikat ajanud ERR ja võitjaks Eesti Meedia.

Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer on tulnud vahepealsetest tööalastest vastuoludest ning isiklikest tragöödiatest veelgi tugevamana välja. Marko Kaljuveer on tõestanud oma kvaliteeti ja ma usun, et Toomas Uba oleks tema üle igati uhke.

INDREK VEISERIK

Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer on tulnud vahepealsetest tööalastest vastuoludest ning isiklikest tragöödiatest välja veelgi tugevamana. Ta on tõestanud oma kvaliteeti. Fotol värskelt Pyeongchangi jõudnuna.

