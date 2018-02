Tallinna Sadama altkäemaks läks tarbimisele

Mahukas dokumendis on varjatud tehingutega seotud kolmandate osapoolte nimed, mitte aga liikunud rahad.

Ajavahemikus 01.01.2006 kuni 31.12.2006 tasuti osaühingule väljastatud kliendikaardiga sõidukite kütusekulusid jm kulusid 2609 eurot. Ajavahemikul 01.01.2008 kuni 31.05.2011 on osaühingu nimele väljastatud kolme kliendikaardiga tasutud Kaljuranna ning temaga seotud isikute sõidukite kütusekulusid ja muid kulusid kokku 17 264 eurot.

Osaühingu arvelt tasuti ajavahemikul 01.01.2005 kuni 19.09.2007 sõiduauto Nissan Murano soetamisega seotud kulud kokku summas 27 372 eurot. Ajavahemikul juuni 2005 kuni mai 2007 on tasutud sõiduauto Peugeot 206 soetamisega seotud kulud kokku summas 2190 eurot ning kindlustuse ja hooldusega seotud kulud kokku summas 543 eurot. „Arvelduskontodelt ei nähtu, et Eve Kaljurand oleks Peugeot 206 reg märgiga xxxx eest tasunud.“

Ajavahemikul jaanuar 2005 kuni märts 2006 on tasutud sõudepaadi Bella 530 HT Classik reg märgiga xxx soetamisega seotud kulud kokku summas 104 072,20 krooni (6 651,62 eurot).

Ka teised Kaljuranna pereliikmed said kasu

Teiselt Tambergi firmalt tehti sellesarnaseid kulutusi. Ajavahemikul 01.06.2011 kuni 26.08.2015 on 28.04.2011 sõlmitud tähtajatu töölepinguga tasutud Eve Kaljuranna töötasu ning riiklikud tööjõumaksud kokku 22 563 eurot, kuigi reaalselt ei töötatud.

Kliendikaartidega on ajavahemikul 1.06.2011 kuni 30.04.2013 tasutud kütuse eest 11 287 eurot ja sealt edasi kuni 26.08.2015 kokku summas 9924 eurot.

Sõiduauto Nissan Murano rendikulu 2012. aastal olid 2184 eurot ja OÜ tasus omanikuvahetuse eest riigilõivu summas 57,52 eurot. „Arvelduskontolt ei nähtu, et Eve Kaljurand oleks sõiduauto Nissan Murano ostmise eest tasunud.“

Kohtuotsusest ei ilmne, kuidas kasutati ülejäänud summa või kellele oli see tasutud. Samuti ei toimunud kuritegelikul teel saadud vara arestimist. Teadaolevalt ei esitanud riigifirma AS Tallinna Sadam tsiviilnõuet raha tagasisaamiseks. Altkäemaksudeks kasutatud Tambergi firmad on praeguseks registrist kustutatud.