Kaarel Tarand veab ERJK-d opositsiooni

Tarandist võib muidugi aru saada. Veel viimaseid päevi Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juhina korporatsioonikaaslasest muuseumidirektori Tõnis Lukase soosingut nautival Tarandil endal seisab ees otsustamiskoht. Kas pakkuda oma teeneid uuele ja märksa vähem semulikule muuseumidirektorile, endisele riigikontrolörile Alar Karisele või veelgi tugevamalt torkida Keskerakonda, et jääda siis valimiste eel silma mõnele paremerakonnale? Flirt rohelistega lõppes Tarandile 2011. aasta parlamendivalimiste ajal ilma eduta.

Eelmisel nädalal vaatas ERJK Tarandi initsiatiivil üle Tallinna linnavalitsuse väljaannete Pealinn ja Stolitsa vastu valimiskampaania ajal esitatud kaebused. Ning oh üllatust! Peamisteks menetletavateks ongi praegune Tallinna linnapea Taavi Aas ning Keskerakond. Seesama Keskerakond, kelle suhtes Tarand lubas mõni nädal tagasi Postimehes ilmunud artiklis leida meetodid, et erakonna tegevus lõpetada.

Jaanuaris otsustas ERJK tänu Postimehes avaldatud artiklitele alustada menetlust venekeelse telekanali PBK suhtes. Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand lubas toona, et alustatakse dokumentide kogumist ja et kuu aja jooksul vaatab komisjoniliikmetest moodustatud töörühm jõudumööda need saated üle. Mis sealt leitakse, on samuti ette teada – Tarandi moondunud pilt Keskerakonna mõjutatavast Eesti meediamaastikust.

Ka Taavi Aas teatas meediale saadetud vastulauses, et ERJK menetlusest pole oodata objektiivsust. "Selle komisjoni häälekaim liige on Kaarel Tarand, kellel on kõigile teada olevad väga selged poliitilised sümpaatiad ja veelgi selgemad antipaatiad," ütles Aas. "Lisaks on komisjonis suur kaal meie poliitilistel konkurentidel, kellelt pole objektiivset suhtumist oodata."

Aas osutas, et Tallinn tellib linnauudisteks eetriaega juba üle 20 aasta, PBK-st aga 14 aastat. Nii suur tähelepanu linnauudistele on seotud eelseisvate Riigikogu valimiste ja tiheneva konkurentsiga. Aasa hinnangul on Eestis vajadus erakondade rahastamist uuriva sõltumatu organi järele: "Omavalitsuste rahakasutuse sihipärasuse osas on volitatud järelevalvet tegema Riigikontroll; ERJK siin õigust ei oma."

Kui lisada siia, et PBK-st proovib prokuratuuri abil leida Keskerakonna karvast kätt ka Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni vabaerakondlasest esimees Andres Herkel, siis jääb tõdeda: sel rindel on kokku pandud märkimisväärne seltskond.

Ent praktika on näidanud, et kui eelseisvatel valimistel soovitakse edukalt esineda, pole niivõrd kasu Keskerakonna nuhtlemisest erinevate instantside kaudu, vaid valijatele oma nägemuste selgeks tegemisest.

