Paavo Väyryneni lõppmäng

Väyrynen juhtis Keskerakonda aastatel 1980–1990 ning on praegu jätkuvalt selle eurosaadik ja auesimees. Paari aasta eest asutati tema juhtimisel aga euroskeptiline Kodanikepartei, mis on kuulutanud, et temast saab nende peaministrikandidaat järgmisel aastal toimuvatel parlamendivalimistel. Väyrynen ei ole samas Keskerakonnast välja astunud ja loeb ennast endiselt ka selle liikmeks, kuigi erakonna sisekorra kohaselt ei saa sinna kuuluda inimene, kes kuulub mõnda teise erakonda.

Soome Keskerakonna juhatus leidis läinud nädalal, et Keskerakond on Väyrynenile ust avatuna hoidnud, kuid Väyrynen ise on selle sulgenud. Tema kaugenemist sellest erakonnast näitab seegi, et Helsingi linnavolikogus ühines ta hoopis kristlike demokraatide fraktsiooniga. Juhatus asus seisukohale, et kõik Keskerakonna juhiks kandideerijad peaksid olema selle liikmed nii enne kui ka pärast juunis toimuvat kongressi ega saa kuuluda samal ajal konkureerivasse erakonda.

Väyrynen teatas, et tema kandideerib ikkagi. Tema sõnul on kõik tõlgendamise küsimus ning et hinnangu sellele, kas ta saab Keskerakonna juhiks kandideerida või mitte, peab andma erakonna kongress. Juhatus soovivat lihtsalt vältida sügavamat debatti erakonna poliitilise liini ja tuleviku teemal.

Debatt on muidugi alati tervitatav, kuid antud juhul tundub, et Väyrynen üritab Keskerakonda sihilikult kahjustada. Pole suurt kahtlust selles, et tal on Keskerakonna valijate hulgas endiselt palju toetajaid. Seda näitasid alles hiljutised presidendivalimised, kus ta sai sõltumatu kandidaadina rohkem hääli kui Keskerakonna ametlik presidendikandidaat. Sama selge on aga see, et Keskerakonna juhiks teda nüüd uuesti ei valita.

Mille peale ta siis panustab? Nähtavasti ongi Väyryneni eesmärgiks nüüd Keskerakonda enne lähenevaid valimisi lihtsalt lõhestada, oma toetajad sealt juunis toimuva kongressi järel kaasa võtta ning jääda lootma selle peale, et koos nendega liigub Kodanikepartei taha ka nii palju seniseid Keskerakonna valijaid, et see pääseb järgmisel aastal parlamenti. See on inetu mäng, mis ei vääri küünlaid.

Kesknädal

14.02.2018

Kesknädal, 14. veebruar 2018