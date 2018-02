Streik jätkub, liituvad uued töölised

Tööandja rääkis korduvalt, et palku olevat tõstetud. Väidetavat palgatõusu ei loe ametiühingu eksperdid välja neile laekunud palgalehtedelt. Tööandja materjalidest nähtus, et üheksa kuu keskmine palk oli 2017. aastal 40 eurot madalam 2016. aasta keskmisest, põhjuseks etteantava töömahu ja sellega seotud tulemustasude vähenemine.

HKScan sai tapamaja töötajate kirjaliku palganõude juba möödunud aasta augustis, kuid see sai lakoonilise kirjaliku vastuse, millest ei õhkunud empaatiat ega läbirääkimissoovi. Siis polnud veel ei ametiühingut ega streigihirmu. Tänaseks on olukord muutunud. Hästi ei lähe ka kogu kontserni müügitöö, ja see peaks Rakveres toimuva tõttu neid vähemalt hoiatama.