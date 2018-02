Õlgade kehitamise asemel tuleb leida lahendus pensionide tõstmiseks

Kurva faktina võib välja tuua, et selle summaga saab vaevu katta poole hoolduskodu kohatasust. Ärme unusta, et ka eakas inimene peab maksma kommunaalarveid, sideteenuste tasusid, ostma ravimeid ja toiduaineid ning aeg-ajalt soovib külastada kultuuriüritusi.

Eesti rahvastik on vananev. Kui me ei tegele võimalikult kiiresti pensionide tõstmisega, siis riskime olukorraga, kus aina suurenev osa rahvastikust elab alla suhtelise vaesuse piiri. Vaesusega suurenevad mitmed riskid, näiteks inimene jääb ühiskonnaelust kõrvale, kaasneb depressiooni jt vaimset tervist ohustavate haiguste oht, vanurite üldine tervislik seisund halveneb, kuna pole võimalik tagada kvaliteetset toitu ega vajalikke ravimeid.

Eakad inimesed ei soovi olla oma laste ja lastelaste poolt ülalpeetavad, vaid on ise alati oma järeltulijaid jõu ja nõuga aidanud. Kui jätame nad täna vaesusesse, siis võtame neilt väljateenitud väärikuse. Tekkinud olukorra tagajärjel on vaja osutada sotsiaalabi, mis samamoodi on riigile kulukas. Sel juhul tegeldakse „tulekahju kustutamisega“, mitte probleemi ennetamise ja lahendamisega. Seega, jättes pensionitõusu tagaplaanile, loome hoopis keerulisemaid probleeme. Euroopa Liidu üks eesmärke on 2020. aastaks vaesusest välja tuua 20 miljonit inimest. Liikmesriigina peame lähtuma sellest eesmärgist ja aitama neid inimesi, kes elavad vaesuses.