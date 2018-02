Tasuta ühistransport vähendab sotsiaalset ebavõrdsust

Valitsuse poolt leitud rahalised vahendid tasuta ühistranspordi elluviimiseks annavad omakorda positiivse arengutõuke maakondadele, kus elanike liikumisvõime on tänu pikkadele vahemaadele ja piiratud sissetulekutele takistatud. Tänasel päeval on kahjuks väga levinud, et bussiliiklus ei rahulda ennekõike maapiirkondades elavate inimeste vajadusi, seda nii bussigraafikute tiheduse kui ka transpordikulude taskukohasuse poolest. Märk, et riik tuleb poolele teele vastu, annab inimestele lootust eluga paremini toime tulla.