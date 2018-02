Villu viltune lugu

”Detsembris avaldas Eesti Konjunktuuriinstituut ülevaate olukorrast Eesti majanduses. Selgub, et hinnang majandusolukorrale on võrreldes 2016. aasta III kvartaliga kasvanud 95 protsenti. Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch teatas möödunud aasta lõpus, et Eesti on pöördunud tagasi suurema majanduskasvu kursile. Eesti pikaajaline riigireiting kinnitati tasemel A+ ning reitingu väljavaade tõusis stabiilsest positiivseks. Agentuuri hinnangul on riigi eelarvepoliitika tugev ja investeeringud riigis kasvavad. Statistikaameti andmetel kasvas 2017. aasta III kvartali majandus eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4,2 protsenti, mis on viimase viie aasta kõrgeim. Näiteks 2013. aastal, kui Reformierakonna juhitava valitsuse rahandusminister oli Jürgen Ligi, kasvas majandus kõigest 0,8 protsenti. See oli 5,5 korda väiksem kasv kui täna,“ kirjutas Risto Kask.