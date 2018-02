Ei vastased veel vaiki

Huvitav oleks neid „dokumente” näha, sest telesaated on ju avalikult üle maailma vaadatavad!

Raidilikult lamedas stiilis teatas Juku-Kalle 8. veebruari Õhtulehes: ”Ma olen väga uhke tagasihoidliku Herkeli üle, et ta kaasa laamendama tuli. Me laamendame õige asja eest veel.”

Kuna see hirmus „kuriteoteade” on ka sotsiaalmeedias kättesaadav, siis selgub, et toetutakse ainult Keskerakonna suhtes kriitilise Postimehe artiklile 04. jaanuarist 2018.

Selliseid kokkupandud süüdistamisi on juba pikemat aega peavoolumeedias avaldatud ja vähemalt enamik mõistlikke inimesi pole nendega nõus. Nagu ikka kiiresti kokkuklopsitud purse, kus Raul Rebane sai „teadjamehe” austava nimetuse. Sest süüdistas nii Taavi Aasa kui ka kogu Tallinna juhtkonda ja veel eriti Keskerakonda.

Nii Raul Rebasele kui ka teistele temasugustele annab vastuse Eesti Välisministeerium. „Vabas riigis on igaühe enda otsustada, milliseid infokanaleid tarbida ja keda usaldada. Parim kaitse inforünnakute vastu on teadlik tarbija,” märkis Välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas.

Nähti palju vaeva ja loodi ETV+. Kahjuks jäid selle vaatajaandmed lahjaks. Neid varjatakse ning paremate saadete tegemise asemel püütakse Tallinna linnavalitsust ja Keskerakonda PBK kasutamises süüdistada.

Kuna sellest jäi väheks ja tulemusi pole, mindi nüüd uuele ringile ja hakati valimisi asjasse segama.

Ka sellele andis Tallinna linnapea Taavi Aas vastulause: „Kui juba maikuus, viis kuud enne valimisi ilmuv tekst on vaadeldav valimisreklaamina, siis tekib küsimus: mis pole valimisreklaam?”

PBK näitab õhtuti kellaüheksastes uudistes väga korralikku ülevaadet päevasündmustest ja seal esinevad nii koalitsioonipool kui ka opositsioon. Usume, et EKRE peaks olema väga rahul ja Jürgen Ligi samuti, sest neid näeb PBK uudistesaateis üsna tihti. Ka Herkel on sealt läbi käinud. Võib arvata, et solvunud on vaid Juku-Kalle, kes pole just eriti hea diktsiooniga jutumees.

ETV+ miinuseks on see, et saadet tehakse vaid kohalike ajakirjanike arusaamade järgi. Pakume idee: viige ETV+ üle Narva ja pange saateid tegema sealsed kultuuriinimesed; saate tohutu vaatajaskonna nii Eestimaal kui ka Leningradi oblastis! Samuti sobiks see hästi kokku presidendi kolimisega sügisel valmivasse Narva teatrimajja.

Praegu on aga prokuratuuril aega otsustada, kas võtta ette Maria Alajõe vastane süüdistus või jätkata Keskerakonna materdamisega. Aeg näitab.

Viimati muudetud: 14.02.2018

14. veebruar 2018