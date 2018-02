Hannes Võrno asub Tallinna TV otse-eetris juhtima saadet „Hannes Võrno 33 minutit“

07. veebruar 2018

Võrno liitumine TTV-ga on üks osa muudatustest, mis algasid ligi aasta tagasi, kui Revo Raudjärv telekanalit juhtima asus.

"Veel aasta tagasi ei olnud mul kerge leida tipptasemel saatejuhte, kes tahaksid tulla Tallinna Televisiooni saateid juhtima. Aga siis viis mind saatus kokku Hannes Võrnoga ja kohe esimesel kohtumisel sai selgeks, et meil on palju sarnaseid mõtteid ja ideid. Mul on hea meel selle üle, et kokkulepe Võrnoga on pannud jää murduma ja meie viimaste kuude otsingud saatejuhtide leidmiseks on hakanud vilja kandma," märkis Raudjärv, kelle kinnitusel on TTV ekraanile peatselt oodata veel tuntud telenägusid.

"Hannes Võrno 33 minutit" läheb Solarise keskuses asuvast endisest "Ringvaate" stuudiost eetrisse igal teisipäeval algusega kell 21.30 – vahetult enne TTV populaarseimat saadet "Otse kümnesse."

Esmakordselt näevad vaatajad uut otsesaadet juba 13. märtsil.

Viimati muudetud: 07.02.2018

