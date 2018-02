Iga kuu esimesel kolmapäeval

„Evald tuli kord minu juurde ja ütles: kas ei saaks nii, et hakkaksime kord kuus koos käima?“ meenutab Rõngu osakonna tänane esimees Vello Tattar. Aasta oli siis 2002. Kunagine metsaülem Vello Tattar ise oli koos abikaasa Ainoga astunud Keskerakonda kolm aastat varem.

„Evald ütles, et võtame iga kuu esimese kolmapäeva!“ Evald Mihkra on Rõngus sama tuntud mees kui Vello. Tõeline raudmees – endine õpetaja ja sõjaväelane, kohaliku bensiinijaama omanik, kes soliidsest east hoolimata siiani iga jumala päev oma bensiinijaama leti taga seisab.

Mõeldud-tehtud! Ja hakkasidki Rõngu keskerakondlased iga kuu esimesel kolmapäeval Valguta rahvamajas koos käima. Käivad tänini.

Koos hakati käima peale valimisi, mäletab Svetlana Stets. Keskerakond sai 309 häälega teise tulemuse ja neli oma inimest volikogusse. Üks neist oli Vello Tattar.

„Volikogust hakkas tulema infot; tundsime, et on vaja koos olla,“ meenutab Svetlana Stets. Enamik külavanemaid said volikogusse sisse. Svetlana Stets valiti Kirepi külavanemaks. Vello Tattar pidas sama ametit Rannakülas, Jüri Orupõld oli Lossimäe ja Sirje Raidoja Teedla külavanem.

„Rõngu oli üle Eesti esimene vald, kus igas külas oli oma külavanem. Mujal oli külavanem vaid mõnes külas. Enne saime külavanemateks ja pärast hakkasime keskerakondlastena Valgutas koos käima,“ võtab Svetlana Stets asjalood kokku. „Alguses oli meid vaid seitse,“ mäletab ta. „Es olnudki meid seitse!“ vaidleb Vello Tattar. „Esimesel korral tulime kokku ja arutasime Keskerakonna poliitikat. Järgmisel kolmapäeval keetsime juba ka kohvi ja sõime küpsiseid. Edasi hakkasime ühiselt sünnipäevi tähistama. Minu põhimõte on olnud kogu aeg see, et me ei aja ainult Keskerakonna värki, vaid räägime ka valla asjadest.“

Kord käis vallavanem külas, siis tuli volikogu esimees jne. Inimesed läksid pärast koju ja rääkisid naabritele ja sõpradele, mis Valgutas toimub. Järgmisel korral tulid juba uued inimesed; neile hakkas asi meeldima, ja nad astusid erakonda.

„Nii hakkaski meie seltskond nagu lumepall kasvama. Tänaseks käib iga kord kolmkümmend inimest koos,“ jutustab Vello Tattar.

Kuu sünnipäevalapsed katavad laua, teised toovad aga neist igaühele lille. Juttu jätkub kauemaks. See on meeldiv, et inimesed nii üksmeelselt tulevad. Igal suvel käib Rõngu osakonna rahvas Võrtsjärve ääres piknikut pidamas; igal aastal sõidetakse oma rahvaga erakonna suvepäevadele.

Just Rõngu rahva innustusel hakati paari aasta eest Keskerakonna terve Tartumaa suvepäevi pidama. Esimesel suvel üüriti Tartu kõige suurem jõelaev ja sõideti sellega tormist järve trotsides Piirissaarele, läinud suvel käidi aga Lõuna-Pärnumaa rannas.

Loomulikult on Rõngu keskerakondlased alati oma meeskonnaga ka valimistel osalenud. „Volikogus olen olnud peaaegu vabariigi algusest peale,“ meenutab Vello Tattar, kes on edukalt osalenud tervelt üheksal valimisel. „Koos minuga on olnud ka Evald Mihkra. Meie nimekirjast on volikogusse pääsenud ka paljud teised.“

Ka viimastel kohalikel valimistel oli just Rõngu keskerakondlaste liider Vello Tattar see mees, kes suurema osa erakonna Elva-nimekirjast kokku pani, hoolimata sellest, et tema ise nimekirja esinumber polnud. Vana kooli meestel on vastutustunne sügavalt sisse kasvanud.

Pärast seda, kui läinud aasta sügisel haldusreformi tulemusena seitse – Rõngu, Rannu, Konguta, Puhja, Palupera ja Puka vald ning Elva linn – ühtekokku pandi ja kõigist neist üks ja ühine Elva vald sündis, peab ka senistest osakondadest üksainus saama.

„Suur oblast mulle ei meeldi,“ tunnistab tänase Elva valla suurima, Rõngu osakonna esimees Vello Tattar. „Aga kuna me haldusreformi vastu ei saa ja igas vallas tuleb üks osakond teha, siis teeme nii, et eri piirkondades välja kujunenud traditsioonid peavad jätkuma.“

„Rõngu 30 inimest ei pea hakkama edaspidi kusagil Elvas või Puhjas koos käima!“ põrutab Rõngu keskerakondlaste juht. „Sellel pole mingit mõtet, et istutakse kusagil tunnike koos ära, ja siis lähevad Rõngu omad Rõngu, Elva omad Elvasse ja Puhja omad oma Puhja laiali. See kodune tunne, mis aastatega on välja kujunenud, peab jääma.“

Ka minu seisukoht on selge: pikkade aastatega ühte sulanud seltskond peab jätkama just nii nagu ise õigeks peab, sest lõhkuda on alati kerge, kuid elujõulist ja toimivat organismi luua võrratult raskem.

PEETER ERNITS,

Keskerakonna Tartumaa piirkonna esimees,

Riigikogu liige

[fotoallkiri]

Vitaalse ja ühtse Keskerakonna Rõngu osakonna järjekordne koosolek.

Viimati muudetud: 07.02.2018

Jaga

|

PEETER ERNITS, 07. veebruar 2018