Jõgeva Haigla päevakeskuse tegevusjuhendaja: Valitsus soosib pensionäre igati

Laile arvates soosib tänane valitsuskoalitsioon pensionäride töötamist. Võimuliidu juhtpartei kohta ütles Laile Sukk, et Keskerakond on oma pikaajalisel eksisteerimisajal palju korda saatnud ning praegune esimees, peaminister Jüri Ratas tegutseb kiiduväärselt.

Laile Sukk kuulub nende juba väärikamas eas daamide hulka, kellele vaid koduse eluga piirdumine üsna raske: „Sädet töötamiseks on. Maksureformiga minu pension ei vähenenud. Madala ja keskmise palgaga inimesed pole nende muudatuste tõttu kindlasti mitte oma sissetulekutes kaotanud.“

„Keskerakond [Sukk on ise selle erakonna liige] peab pingutama, et võita ka järgmised Riigikogu valimised ning jätkata koalitsiooni juhtimist. Muidu võib elu uuesti allamäge veerema hakata. Pensionid peaksid ikka suuremad olema. Siis kaob stress ja tekivad paremad eeldused väärikaks vananemiseks. Eesti pensionär peaks saama samapalju välismaal reisida ja puhata nagu nende eakaaslased paljudes Euroopa riikides,“ leiab Laile Sukk.

Proua arvates on see hea, et Eestiski on puhkamis- ja tervisetaastamisvõimalused paremaks muutunud. Näiteks Kuremaal avati hiljuti nüüdisaegne spaa.

Sukk sooviks, et poliitikaringkondades oleks võimalikult palju positiivsust. „See kanduks edasi ka rahvale, nii tugevnevad eneseusk ja optimism. Samasuguse „nakkusena“ levib aga ka negatiivsus.“

Jõgeva Haigla päevakeskuse klientidele õpetab Laile Sukk näitemängu. „Varsti on mul siinset näiteringi juhendatud juba kakskümmend aastat. Oleme esinenud Eestimaa erinevates paikades. Praegu on meie repertuaaris Eesti-teemaline lugu, mille eesmärk on panna publik mõtlema ja südant valutama meie saja-aastase riigi käekäigu üle,“ lausus naine, kes tunneb rõõmu huvitavast tööst ja eneseväljendusest.

„Väga oluliseks pean seda, et inimestel oleks tegevust, sõpru ja tuttavaid, sest sel juhul pole karta üksinduse tekkimist,“ märgib Laile Sukk.

Laile Suka tütar Krista, kunagine Vooremaa Kaunitar (nii kutsuti Jõgevamaa misse), töötab Paides vanemõpetajana ja õpetab algklassides peaaegu kõiki aineid. Koos perega, kus poeg ja tütar, käiakse emal sageli külas.

Töötava pensionäri sõbralikuks kaaslaseks on koer. „Mul on must koer, umbes sarnane nagu Igor Mangil. Minu muremõtetest saab ta kohe aru. Usun, et koeraaasta toob meile kõigile palju head,“ avaldab ta lootust.

