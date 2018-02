Liiga palju on poolitsemist

07. veebruar 2018

Liiga palju tahetakse keegi olla. Kui kunagi määras sinu ilmavaate ära see, kust sa pärit olid, kellena sa töötasid, siis nüüd see enam nii ei ole. Vanasti hääletas tööline ausalt vasakpoolsete poolt. Sotsialist tundis tööliste rasket elu. Tihti oligi sotsialist tööliskeskkonnast pärit, teadis, mismoodi töörahvas elab. Ta oli võib-olla väheharitud, aga elu tundis. Tänane vasakpoolne on palju lugenud midagi ja millestki ning on omaarust tark. Ta oskab sekundipealt nimetada mingit Lääneilma vasakmõtlejat ja seda siis vigases eesti keeles tsiteerida. Aga ta ei tunne lihtsa rahva elu, nende rõõmu ja muret. Vaat sellist tüüpi võibki pidada vasakpoolitsejaks. Ega parempoolitsejad paremad pole. Parempoolsus ei ole teatava nahavärvi haigluseni minev vaevamine ega ebatraditsioonilise seksuaalsättumuse vastu ülisõjakas võitlemine.