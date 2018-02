UDO KNAPS, 07. veebruar 2018

Olgu Turu-uuringute AS, Emor jt – erinevad on nende uurimismeetodid, erinevad võivad olla ka tulemused. Aga millist tulemust taotleb küsitlus, milles ei ole ealt küsitlusväärseks näiteks president Arnold Rüütel jt, küll aga on sobilikud 15-aastased koolilapsed?