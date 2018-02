Keskerakonna fraktsioon tõusis suurimaks poliitiliseks jõuks Mustvee vallavolikogus

"Eesti suurim erakond tervitab kogenud omavalitsusjuhtide astumist Keskerakonna liikmeks. Keskerakonna populaarsus Peipsimaal on tõusutrendis – inimesed pöörduvad järjest rohkem ja rohkem oma lootustes Keskerakonna poole. Usun, et Mustvee volikogu Keskfraktsioon võib veelgi kasvada, ning vastavalt rahva tahtele oleme loomulikult valmis võtma rohkem vastutust võimukoalitsioonis," tõdeb kauaaegne Mustvee linnapea ning praegune Mustvee vallavolikogu Keskfraktsiooni esimees Max Kaur.

"Tahan tänada kõiki neid, kes on teinud võimalikuks Mustvee keskerakondlaste edu. Suure panuse on siia andnud Jõgevamaa piirkonna juht Andres Vään, Riigikogu liige Marika Tuus-Laul, erakonna peasekretärid ja riigihalduse ministrid Mihhail Korb ja Jaak Aab. Peipsi pealinna rahvas mäletab, et linna peaväljakukella rekonstrueerimist toetas Tallinn. Oli suur au näha Tallinna linnavolikogu esimeest Kalev Kallot ja Tallinna linnapead Taavi Aasa Mustvee uue silla avamisel. Tohutu panuse Mustvee keskerakondlaste edusse on andnud erakonna esimees, peaminister Jüri Ratas, kes pidevalt visiteerib Jõgeva piirkonnas, hoides kätt lihtrahva elu pulsil oma kohtumistel kohaliku rahvaga, olgu Mustvees, Põltsamaal või Jõgeval."