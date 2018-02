Rõuge inimesed soovisid olla kaasatud poliitikasse

Anneli Oti sõnul näitasid Rõuges toimunud rahvakohtumisel osalejad, et piirkonna elanike aktiivsus on suur ning tahe erinevatel teemadel arutleda tõsine. „Mul oli heameel näha, kui pühendunult suhtuti erinevate valdkondade arutellu ning kuidas ühiselt sõnastati kõige enam tähelepanu vajavad teemad,“ ütles Ott.

Kuna osalesid erinevate elualade esindajad, olid ka väljapakutud ettepanekud laiapõhjalised ning need esitati koos väga selgete näidetega elust enesest. Näiteks toodi sotsiaalvaldkonna osas välja probleeme vanurite hooldamisest ja hooldekodutasudest. Samuti on oluline mõistlik transpordikorraldus, mis tagaks teenuste kättesaadavuse. Regionaalpoliitika ja maaelu töögrupid tõstsid esile piirkondlike erisustega arvestamise vajadust ning põhjalikult arutleti ettevõtlussektorile langeva lisakoormuse üle, mis on tingitud kesisematest võimalustest olla konkurentsis näiteks pealinna läheduses asuvate ettevõtetega. Osalejad toetasid haridusvaldkonnas tehtud otsuseid ning pidasid oluliseks, et riik edaspidi toetaks ka väikseid maakoole.