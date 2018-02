Kas tsensuur tuleb tagasi?

Kui suured päevalehed avaldavad kogu riiki hõlmavaid kirjutisi, siis omavalitsuste teemad jäävad neis lehtedes pahatihti kajastamata. See puudutab ka lokaalset reklaami, arvestades selle palju madalamaid tariife. Eestis on suur meediaturg praktiliselt ära jagatud 2–3 suure kontserni vahel. Kuna KOV-ide lehed on valdavalt valdades ja linnades võimul olijate käepikendus, siis on loomulik, et võim peab oma valijaile aru andma. Ehkki olukord pole kindlasti mitte nii äärmuslik, nagu Raudsaar kujutab. Kas opositsiooni ei lasta nende lehtede veergudele? Pigem on olukord vastupidine – opositsioon ei tahagi pahatihti oma seisukohti esitada.

Omaette teemaks on kujunenud Tallinna Televisiooni erastamine

Või, õigupoolest, teleprogrammi sisseostmine erameedialt. TTV on tegutsenud sisuliselt 8 aastat ning toonud meie meediaväljale väga tõsiseltvõetava programmi. Meenutagem, et TTV loodi eelkõige selleks, et anda eetrisse Euroopa kultuuripealinna ettevõtmisi. Kultuurisaated moodustavad ka praegu TTV programmi selgroo.

Programm on tänaseks stabiliseerunud, sisaldades ka Tallinna uudiseid, paari-kolme arvamussaadet ning rikkalikku filmiprogrammi. Tähelepanelik vaataja võib kinnitada, et saatekava on mitmekesine ja üha paremas tasakaalus, seda nii poliitiliselt kui ka kunstiliselt. Tallinna TV saadetesse on oodatud kõik volikoguliikmed, aga samuti kõik arvamusliidrid. Kui algusaastail oli opositsionääre raske stuudiosse saada, siis nüüd on enamik neist leidnud tee nii arvamussaadetesse kui ka uudistesse.

„Otse kümnesse“, „Mõtleme taas“, Gräzini „Poolkuu“ on kahtlemata originaalsed saateformaadid. Või Andra Veidemanni „Rahvaadvokaat“ ja aktuaalsetel teemadel toimuv „Ajurünnak“, millele pole analooge erakanaleis.

ETV saab muidugi endale lubada sääraseid mammutsaateid nagu „Suud puhtaks“ või „Foorum“, kuid TTV vastavad saated pakuvad sageli neist erinevat maailmapilti ja polemiseerivad nendega.

Muidugi on Raudsaarel kindlasti hambus „Meedia keskpunkt“, kus tuuakse vaatajateni objektiivseid ülevaateid päevalehtede kesksetest artiklitest. Jah, selle saate osalistele on lähedased Keskerakonna programmilised seisukohad, ehkki ka koosseisud on varieerunud. Näiteks valimiskampaania ajal välditi kandideerivate isikute propagandat.

Mis puutub uudistesaadetesse, siis nüüd on selgelt välja toodud Tallinna uudised. Enamikku neist uudistest ei kajasta küll ükski teine telekanal. Mis veelgi olulisem, kindla koha programmis on leidnud „Täna maailmas“ välisuudiste ülevaade, mis on samuti ainuomane formaat meie telemaastikul. Nädalasündmusi analüüsiv tunniajaline „Nädal+“ on samuti üsna erinev ETV saatest „Nädal“, olles ka palju põhjalikum.

Kui nüüd pisut spekuleerida Raudsaare ettepanekuga ,

et Tallinn peaks sisse ostma linnauudiseid mõnelt erakanalilt? Ent Tallinn teebki seda, nimelt ostes kolme venekeelset saatesarja erakanalilt PBK. Väga raske oleks ette kujutada, mis eestikeelse programmi ostmine linnale maksma läheks ja kuhu need saatekavas topitaks. Küllap päevasele või öisele ajale?

Pealegi on Tallinna TV loonud endale üsna moodsa tootmisbaasi – esimese Eesti telekanalina võeti kasutusele ju HD pildikvaliteet. TTV programm on nähtav vabalevis, samuti internetis ja ka Viasati kaudu.

Lõpuks.

Kas see, et Tallinnas on võimul Keskerakond, piisab tõesti selle suurpartei seisukohtade vältimiseks ja mingi poliitilise tsensuuri kehtestamiseks!? Vaba ajakirjandust ei tohiks hakata summutama selliste radikaalsete meetoditega, seadusandlusega ja erikomisjonidega. Tegelikult puudub Eestis vaba ajakirjandust kaitsev seadusandlus.

Mart Raudsaare hinnangul ohustab munitsipaalmeedia (loe: TTV, Pealinn ja Stolitsa) sõnavabadust ja demokraatiat. Samas ei näe suur „demokraatia eestvõitleja“ Raudsaar mingit probleemi selles, kui ajaleht Postimees pikki kuid armutult ründab Keskerakonda ja eelkõige majandusminister Kadri Simsonit.

MART UMMELAS,

teenekas ajakirjanik

MART UMMELAS, 07. veebruar 2018

Viimati muudetud: 07.02.2018

