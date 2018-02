Maria Alajõe 16 aastat kestnud „vägiteod“

Kui meenutada, millal ja mis asjaoludel sai laiem avalikkus tuttavaks Maria Alajõe nimelise isikuga, siis võis see olla 16 aastat tagasi, Kroonika kirjutas tollase majandusministri Mihkel Pärnoja "kaksikelust". Seltskonnaelu uurijad olid nimelt saanud andmeid ministri värvikast eraelust: "Nädalavahetused veedab ta Tartus abikaasa seltsis, Tallinnas on tema sage kaaslanna aga hoopis nõunik Maria Alajõe."

Viimane oli sel ajal 31, ja mitte eriti pikakasvulise, küpses keskeas ministri kaaslasena sõna otseses mõttes üsna silmapaistev kuju. Nende "sooja sõpruse" kohta vahendas tollane Kroonika kellegi ministri lähikondse sõnu: "See on avalik saladus — nende suhe on märksa soojem kui kolleegidele kohane."

Üsna peagi pärast seltskonnakroonikasse sattumist lahkus Pärnoja ministriametist. Nii pääses ta oma eraelus urgitsemisest, aga vaevalt et see suhtelugu sai lahkumise põhjuseks. Pigem see, et temast oli juba ammu saanud kõige ebapopulaarsem minister Laari valitsuses. Üks skandaal ajas teist taga, ning mõnesse neist oli segatud ka nõunik ja erakonnakaaslane Alajõe. Tol ajal kandsid sotsid veel Mõõdukate nime ja nende parteid juhtis toosama Toomas Hendrik Ilves.