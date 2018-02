Algab Tallinna Sadama altkäemaksude kohtuprotsess

VIRGO KRUVE, 07. veebruar 2018

Mullu 20. septembril said prokuratuuriga kokkuleppel karistuse Ain Kaljuranna altkäemakse erinevate firmade vahel keerutanud Anna Annikova ja Kaido Tamberg (nimekaim juhib valda). Mõlemad olid eelvangistuses 26.08.–28.08.2015 ja kohtuotsusega number 1-17-8196 said vastavalt vangistused: 2 aastat 6 kuud ja 27 päeva (katseajaga 2 aastat ja 7 kuud) ning 3 aastat 11 kuud ja 27 päeva (katseajaga 4 aastat).

Altkäemaks riigifirmas

AS Tallinna Sadam on riigifirma, mille nõukogu kinnitas ametisse minister ja see valis juhatuse. Praeguse altkäemaksuprotsessi teeb erakordseks Ain Kaljuranna puhul selle ajaline kestvus (2005–2015) ja umbes miljoni euro saamine firmadelt, mis soovisid sadamas äri teha.

Allan Kiili puhul tegu Poola laevatehaselt rekordilise 3 miljoni euro küsimisega. Tuleb meenutada, et reformierakondlased suunasid Saaremaa ja Hiiumaa praamiveo uue hanke võidu Tallinna Sadama tütarfirmale, sest Vjatšeslav Leedo ei nõustunud Kiili küsitud „4 sidruniga“ uue hankelepingu pikendamise eest.

Juhatuse eksliige Ain Kaljurand on kohtus süüdistatuna KarS § 294 järgi altkäemaksu võtmises vähemalt teist korda, grupi poolt ja suures ulatuses. Juhatuse eksliige Allan Kiil on kohtus süüdistatuna KarS § 294 järgi altkäemaksu võtmises vähemalt teist korda, grupi poolt ja suures ulatuses. Lisaks rahapesu eest grupi poolt ja suures ulatuses, mille eest karistatakse 2 kuni 10 aasta vangistusega. Allan Kiil on lisaks süüdistatav kui kaasaaitaja, kes tahtlikult osutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole füüsilist, ainelist või vaimset kaasabi.

Neile kahele lisaks sai Toivo Promm süüdistuse altkäemaksu võtmises vähemalt teist korda, grupi poolt ja suures ulatuses. Tema firmad olid peamised rahade vahendajad. Hooldusosakonna juhataja Martin Paide sai süüdistuse suureulatuslikus altkäemaksuvõtmises. Selle eest karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega. Valdo Õunap on kohtus altkäemaksuküsimises ja kaasaaitamises süüdistatuna.

Altkäemaksu andjad

Kohtus on KarS § 298 järgi altkäemaksu lubamise või andmise eest grupi poolt ja suures ulatuses (üle 40 000 euro) Tõnis Pohla, Üllar Raad ja Eno Saar. Suures ulatuses altkäemaksu lubamise või andmise eest Jan Paszkowski (laevaehitajad Poolas). Altkäemaksu süüdistuse sai ka Sven Honga. Karistuseks on ühe- kuni kümneaastane vangistus.

Juriidilise isikuna said AS HTG Invest ja Keskkonnahoolduse OÜ süüdistuse altkäemaksu lubamise või andmise eest suures ulatuses. Neid ähvardab rahaline karistus. Esimest neist juhtis kahtlusalune Eno Saar, teist Sven Honga.

Kuriteos kahtlustuse saamine ei takista Tallinki grupi firmas AS HTG Invest äritegevust ja nii avaldati 21.11.2017 ametlikes teadaannetes jagunemiskava uute ühingute TLG Agent OÜ (registrikood 14416230) ja TLG Stividor OÜ(14416247) asutamise kohta. Aktsiaselts kustutati 26.01.2018 ja OÜ-d registreeriti samal päeval. Neid juhivad vastavalt Tarvi-Carlos Tuulik ja Lembit Kitter.

29.01.2018 avaldati teadaanne nr 1249783, millega äriühingute võlausaldajatel on nõude esitamiseks kuus kuud. Selle kustutamisega on kohtus rahalisest karistusest pääsemine garanteeritud. Tallinki mehed käitusid kavalamalt kui maadevahetuse protsessis jagunenud AS Merko Ehitus.

Kohtuprotsessi eel tegi Riigikohus 18. jaanuaril kolm otsust, millega süüdistatavate Kaljuranna, Paszkowski ja Raadi kaitsjate eest jäeti osaliselt salajasteks 23. jaanuarist kuni 22. septembrini 2015 tehtud jälitustoimingute load. Riigiprokuratuur oli selgitanud ringkonnakohtule, „kuidas võib praeguses asjas kinni kaetud andmete tutvustamise tulemusena edastada jälitusasutuse meetodite ja taktika kohta teavet, mille avalikuks tulek võib seada ohtu samalaadsete jälitustoimingute edaspidise efektiivsuse“.

Kohtus ei ole süüdistatuna ühtegi poliitikut ega erakonda, aga on kaheldav, et sadamajuhid Kaljurand ja reformierakondlane Kiil võtsid miljonites eurodes altkäemaksu omakasu pärast.

Kesknädal kirjutas juba 2. septembril 2015 Tallinna Sadamas toimuvatest kahtlastest tehingutest. „Kuidas ka ei vaataks, kangesti näib, et Reformierakonda on pikki aastaid rahastatud Tallinna Sadamas läbi viidud korruptiivsete tehingute, näiteks riigihangete, kaudu,“ jõudis leht kaks ja pool aastat tagasi järeldusele.

VIRGO KRUVE

Viimati muudetud: 07.02.2018

