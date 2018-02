RÜE uus esimees plaanib „maamehejutuga“ rahva ära rääkida

Täna on elu Itaalias just kliima poolest palju meeldivam. Koos oma uue noore sõbraga ajavad nad nüüd hotelliäri, mis Raimo Kägul juba Pirita Purjespordikeskuse erastamise ajast selgeks õpitud.

Endine komsomoli tippjuht annab reklaamitelevisioonile meelsasti intervjuusid ja Kristiinast vaikib viisakalt.

RÜE uus esimees, endine suusasprinter Pavo Raudsepp on rinna õhku täis tõmmanud ja deklareerib ERR-is järgmist:

„RÜE peamine eesmärk on pääseda riigikokku. Sinna praegu sisse saada on suhteliselt lihtne, sest neli suurparteid on omavahel tülis. Ei ole nad suutnud seal midagi teha. Kui ma suudan piisavalt ilusat maamehejuttu rääkida, siis ma arvan, et see viis protsenti ja rohkemgi veel peaks tulema päris lihtsalt. Täna ei ole vaja tarka juttu rääkida, et rahvale meeldida."

Ei taha küll ennetavaid otsuseid teha, aga rahvas peaks siis ikka vist puruloll olema, et sellist mitmekordse tünnisõidumeistrist sportlase ajuvaba juttu uskuma jääda.

Kui aga võtta aluseks tema kümneaastane katseaeg naisevõtul (Õhtuleht 28.08.2000), siis tema järgnev jutt on juba segasem: "Meil on vaja ettevõtjaid, meil on vaja tarku inimesi. Kuna riigikogust vabaneb 101 tarka inimest, siis loomulikult hakkab Eestisse raha ja töökohti voolama nagu putru. Täna ei saaks olla enam kõige suurem unistus see, et saan riigikokku ja siis saan endale korraliku palga.”

Ei, Pavo! Sellise mõttelaadiga pole sinu erakonnal suurt perspektiivi.

Järgmistel Riigikogu valimistel on kindel favoriit Keskerakond, sest juba senise lühikese ajaga on tehtud palju muudatusi paremuse poole. Kui vastased oma vihahoos asusid jaanuaris maksumuudatusi ja ühistransporti halvustama, siis enamik lugejaist sai nende ennatlikust kiirustamisest selgelt aru, sest alles nüüd, veebruaris näeme oma tegelikku seisu maksuameti internetilehel. Siis selgub, et võitsid madalapalgalised ja pisut vähenes rikkamate tulu. See on Keskerakonna põhimõte, et tõsta madalamate palga- ja pensionisaajate reaaltulu, ning siit ka kavandatav pensioni miinimummäära tõstmine.

Mida on nii uutel pürgijatel kui ka opositsioonil vastu pakkuda? Praegu küll pole seniks veel midagi tõsiseltvõetavat kuulda olnud.

