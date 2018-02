Lõuna-Eesti ettevõtja Allain Karuse astus Keskerakonda

„Kandideerisin kindla eesmärgiga seista valgalaste eest parimal viisil. Erakonda astumine annab senisest enam võimalusi Keskerakonna erinevates otsustes kaasa rääkida ning vajadusel ka murekohtadele tähelepanu pöörata,“ sõnas Karuse. Kuigi praegu näeb Karuse oma rolli eelkõige kohalikus poliitikas ja kodulinna arengus, ei välista ta tulevikus osalemist ka nn suures poliitikas. „Keskerakond on valitsust juhtides palju positiivset ära teinud – lisaraha madalamat ja keskmist palka teenivatele inimestele, kohalikele omavalitsustele ja tervishoiule on kahtlemata õiged sammud,“ leidis Karuse.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et tegusate inimeste liitumine Keskerakonnaga on alati positiivne ning näitab, et Keskerakonna poliitika kõnetab ühiskonda tervikuna. „Võimeka ettevõtja ja spordisõbra Allain Karuse ühinemine valmistab siirast rõõmu ning tugevdab kindlasti Keskerakonda.“