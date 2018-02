Peeter Vikman: Elu edenegu ka väljaspool Tallinna kuldset ringi

Peagi on käes Eesti Vabariigi 100. aastapäev. Mis võiks olla Haapsalu linna poolseks kingituseks selle sündmuse puhul?

Eelmisel sügisel korrastati Haapsalus Vabadussõja ausammas ja selle ümbrus, rajati valgustusega lipuväljak. Kõik tähtsad sündmused leiavad tähistamist just Vabadussõja mälestusmärgi juures ja sellepärast sobib selline ettevõtmine suurepäraselt EV 100 tähistamiseks.

Millal algasid teie sidemed Haapsalu linnaga. On siin ka teie juured?

Olen kogu oma elu elanud Haapsalus, olen siin sündinud. Haapsalu on ka minu isa sünnilinn.

Olete kõrghariduselt elektroonikainsener. Millistel ametikohtadel oma erialal olete töötanud?

Lõpetasin Tallinna Polütehnilise Instituudi 1989. aastal. Selleks ajaks oli olemasolev elektroonikatööstus praktiliselt otsa saanud ning minu lennukaaslased ja mina nende hulgas pidime leidma rakendust muudes valdkondades. Peale kooli töötasin 1,5 aastat Palivere Ehitusmaterjalide Tehase elektroonikatsehhis, misjärel kutsuti mind tööle Haapsalu Keskkooli arvutiõpetuse õpetajaks. Edasi tulid uued väljakutsed – asutasime koos sõpradega ehitusfirma, millega tegelesin 2009. aastani. Pärast kohalikke valimisi 2009. aastal kutsuti mind tööle Haapsalu linnavalitsusse, kus olen praeguseni aselinnapea ehituse ja linnakeskkonna alal.

Kust algas huvi omavalitsustöö vastu? Millal kandideerisite esmakordselt Haapsalu linnavolikogusse? Haapsalu linnapeaks kandideerisite ja aselinnapeaks saite esmakordselt vist 2013?

Olen korduvalt kandideerinud kohalike omavalitsuste valimistel erinevate valimisliitude ja ka Eesti Kristlike Demokraatide nimekirjas. Esmakordselt valituks osutusin 2009. aastal Keskerakonna nimekirjas. Sellest alates töötan ka aselinnapeana.

Haapsalu linnavalitsuse kodulehte vaadates selgub, et teil on väga avar tegevusvaldkond. Milliste aladega tuleb kõige rohkem tegelda?

Minu tegevusvaldkonnaks on olnud läbi aastate ehitamine, planeerimine ja linnakeskkond. Peamine raskuskoht on olnud ehitamisel ja rekonstrueerimistöödel. Suuremad objektid on olnud Haapsalu promenaad, kultuurikeskus, tennisehall. Ootamas on uus põhikoolihoone. Palju on tegelemist seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside vahetamisega ning teede-tänavate rekonstrueerimise ja korrashoiuga. Suur projekt oli kogu Haapsalu linna tänavavalgustuse väljavahetamine.

Millistest oma viimase aja ettevõtmistest olete saanud eriti suure positiivse laengu?

Viimase aja tegemistest valmistab jätkuvalt heameelt ühe liiklusalase kitsaskoha lahendamine – Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmik sai möödunud aastal uue fooridega lahenduse.

Mida on tähendanud Haapsalule ja selle ümbrusele haldusreform?

Haldusreformi käigus ühines Haapsalu linn Ridala vallaga, saades uue omavalitsuse nimeks Haapsalu linn. Vahel tuleb kasutada kõnepruugis nimetust Suur-Haapsalu, et teha vahet endisel ja praegusel territooriumil.

Spordivaldkonnas teatakse Haapsalut kõige rohkem vehklemise järgi?

Haapsalu on tuntud kahe spordiala poolest; nendeks on vehklemine ja tennis. Sel aastal otsustas volikogu anda linna aukodaniku nimetuse Haapsalust pärit Nikolai Novosjolovile. Tennisevallas tuntuim nimi meie linnast on Kaia Kanepi.

Doktor Carl Abraham Hunnius võttis kasutusele Haapsalu tervisemuda ja tervise taastamise paigana on Haapsalu alati kuulus olnud. Mida see kõik on tähendanud kohaliku elaniku jaoks ?

Mudalinna-kuvandi loomisel on Haapsalu muda ja selle ajalooline kasutamine väga oluline. Suvituslinnana oli Haapsalu kuulus Peterburi suvitussakste hulgas. Sellest ka see, et Haapsalus on väga unikaalne ajalooline ja hästi säilinud raudteekompleks. Ehitati see ju selleks, et suvitussakstel oleks mugavam kohale jõuda. Haapsalu inimesed teenisid suvitajate vastuvõtmise ja majutamise pealt juba sel ajal, kui raudtee tehti, ja ka praegu on paljud majapidamised pakkumas kodumajutust linna külalistele. Tänased SPA-d pakuvad siiani ka mudaravi. Peamiselt külastatakse linna suviste ürituste pärast.

Millise psühholoogilise kuvandi on Haapsalule loonud legend Valgest Daamist?

Valge Daam on üks Haapsaluga seotud olulistest brändidest, mida saab linna nn turundamisel edukalt kasutada. Igal aastal on linnuses ka legenditeemalised etendused, ja see traditsioon on kestnud juba kaugest nõukaajast alates. Kuvandit on vist kergem hinnata väljastpoolt vaadates.

Olete Keskerakonna liige. Mis annab põhjuse sellesse erakonda uskuda?

Keskerakonda kutsusid mind sõbrad. Kuna mulle on oluline kohaliku elu edenemine väljaspool Tallinna Kuldset Ringi, siis täna on Keskerakonnal selge regionaalpoliitiline programm: Haapsalu jaoks oluline teema – raudtee – on jõudnud juturingist tegudeni I etapi näol.

Mis võiks olla Keskerakonna missioon Haapsalus ?

Viimastel kohalikel valimistel sai Keskerakond erakondliku valimisvõidu. Keskerakonna missiooniks peaks Haapsalus olema eesmärk esindada võimalikult laia huvigruppide ringi. Tänaseks on nõrk koht ilmselt noored.

Mis on teie suurim unistus seoses Haapsaluga?

Praeguse seisuga on linna elanikkond pidevas langustrendis. Suurim soov seoses Haapsaluga on see, et meie linn oleks koht, kuhu inimesed sooviksid rohkem tulla, kui siit ära minna.

Küsis JAAN LUKAS

[esikülje fotoallkiri]

Peeter Vikmani suurim soov seoses Haapsaluga on, et see oleks linn, kuhu inimesed sooviksid rohkem tulla, kui siit ära minna. Keskerakonna missiooniks peaks Haapsalus olema esindada võimalikult laia huvigruppide ringi.

Viimati muudetud: 07.02.2018

Jaga

|

JAAN LUKAS, 07. veebruar 2018