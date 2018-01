Jüri Ratas tutvustas Davosis Eesti digiarengut

Davosis kõneles Ratas maailmamajanduse liidritele Eesti digiühiskonna, digitaalse identiteedi ja sellega seoses e-residentsuse arendamisest. Ta ütles, et digiidentiteet on digimajanduse üks nurgakividest. Seda kinnitasid Davosis nii riikide kui ka rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide ja suurkorporatsioonide juhid. „Eesti on ehitanud 20 aastat digiühiskonda ja arendanud e-teenuseid, mis tuginevad digitaalsele identiteedile. Just selle poolest torkame teiste riikide seast silma ning meilt oodatakse lahendusi, kaasarääkimist uue põlvkonna digitaalse identiteedi arendamisel,“ märkis Ratas.

Peaminister rõhutas, et digiühiskonda saab rajada vaid avatuse ja usaldusega ning selleks peavad e-teenused olema turvalised ja andmetöötlemine peab käima kindlate reeglite järgi. „Eesti on seadusandluses palju ära teinud, oleme paindlikud, kiired ja vaatame tulevikku. See on jäänud silma paljudele maailma suurkorporatsioonidele nagu ABB, Telia ja Royal Philips, kes tunnevad huvi koostöö vastu uuenduslikes valdkondades nagu digimeditsiin või tehisintellekt. Aga ka näiteks Jaapanis iduettevõtete arvukusega silma torkav Fukuoka linn otsib koostöökohti Eesti start-up-kogukonnaga. Loodan, et Davosi kohtumistest sünnivad reaalsed ärikontaktid, mis toovad Eestisse juurde välisinvestoreid ja avavad Eesti ettevõtetele uksi välismaal,“ ütles ta.