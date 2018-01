Kahe Tooma duell Postimehes

LEMBIT KÄÄRID, 31. jaanuar 2018

Eriti karm võitlus aga arvatakse puhkevat kolmandal rindel – Eesti m a a pärast –, kuna selles valdkonnas on majanduse huvid kõige ilmsemad, sest loodusväärtusi (metsa, kruusa jpm) võib üsna kergesti üles osta. Kõik sõltub vaid rahakoti paksusest.

Inimesi kutsutakse ärkama ja rahva poolt armastatud looduse eestkõnelejate-mõtlejate (Jüssi, Mikita…) hoiatusi kuulatama, et kunagi ärgates ja silmi avades ei tuleks tunnistada kurba tõde: nõidusunes rikkale elujärjele hosiannat lauldes ollakse Oma Eestist ilma jäetud.

Teine Toomas kutsus esimest duellile. Samas ajalehes avaldatud vastuses „Tööjõupuudus – silmad pärani kinni“ süüdistatakse kaimu rahva hirmutamises võõrtöölistest tontide maalimisega. Samal ajal ei taheta tunnistada seda, kui palju lisaraha jääb riigil saamata sellepärast, et tööjõupuuduse tõttu Eestimaad ja selle ressursse täies mahus kasumit looma panna ei suudeta.

Loetelu hüvedest, mida riik selle raha eest rahvale pakkuda saaks, on muljetav: raha vähiravile 2,5 korda rohkem, kasvab õpetajate palk, 10 000 uut lasteaiakohta, sündimuse kasv… Ja, last but not least, tekiks raha ka Estonia teatrile uue maja ehitamiseks.

Jääme huviga ootama, kumb Toomas lõpuks võidab ehk kumma väärtushinnangud hakkavad mõjutama edasist elu-olu Eestimaal ja rahva saatust kujundama.

