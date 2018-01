Iseseisvuspäeva tähistatagu rahvuslikku elujõudu andva kontserdiga

PEETER KALLASMAA, 31. jaanuar 2018

Olen sündinud kolmkümmend aastat pärast Eesti iseiseseisvumist. Tänavu saan seitsmekümneseks. Töö füüsikaõpetajana ja kardiklubi eestvedajana on mul võimaldanud aastakümneid noortele edasi anda teadmisi, oskusi, kogemusi, julgustama neid eneseteostusele ja eneseületamisele. Kaasamõtlemist Eesti ajaloo ja eestluse arengu üle on soodustanud paigad, millega olen olnud seotud.

Pakun välja mõtte kujundada traditsioon omariikluse sünnipäeva rahvuslikus vaimus kontsertidega tähistada. Esinejateks tuleks kindlasti kutsuda kogu rahva armastuse ja austuse pälvinud kollektiive ja solisted. Eelkõige meie laulupeokultuuri hoidja ja arendaja Gustav Ernesaksa loodud Rahvusmeeskoori ja Heino Kaljuste rajatud tütarlastekoori „Ellerhein“, samuti Tartu Akadeemilise Meeskoori. Kaunilt ja võimsalt kõlaks Tormas C. R. Jakobsoni isa Adam Jakobsoni poolt 1848. aastal loodud Eestimaa esimese puhkpilliorkestri ja 1869. aastal esimesel üldlaulupeol auhinna pälvinud Väägvere pasunakoori muusikaline etteaste. Laul ja pillimäng sobivad iseseisvuspäeva kontserdi tuumaks juba sel põhjusel, et nende saatel on võideldud omariikluse eest erinevatel aegadel.