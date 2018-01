Jüri Ratas: tõstame inimeste heaolu, kuid peame oma otsuseid paremini selgitama

JÜRI RATAS, 31. jaanuar 2018

Viimased arvamusuuringud näitavad ennekõike kahte asja. Esiteks, valitsus pole kahjuks suutnud oma otsuseid ja suuri reforme inimestele piisavalt veenvalt selgitada. Kõigil koalitsiooni osapooltel tuleb siinkohal järeldusi teha ja edaspidi enam pingutada. Valitsus on tegelikult käivitanud mitu olulist reformi, tõstes maksuvaba tulu 500 euroni, luues tervishoiu jätkusuutliku rahastusmudeli, suurendades kohalike omavalitsuste rahastust ning eraldades lisaraha põllumajandustoetusteks. Kõik need otsused teenivad Eestimaa inimeste huve, kuid ilmselt peame oma tegevust senisest enam ja selgemalt lahti rääkima ning loomulikult ka rahva tagasisidet kuulama.

Teiseks on mul siiralt kahju, et Eesti Vabariigi juubeliaasta on tähistamise asemel alanud niivõrd lõhestaval ja vastanduval toonil. Alates 1. jaanuari hommikust on avalikku meediaruumi täitnud vaidlused nii riigihümni mängimata jätmise, meie riigi 100. aastapäeva vastuvõtu korraldamise, maksureformi mõjude tõlgendamise kui ka erinevate ministrite umbusaldamise teemal. Loomulikult on opositsioonil õigus olla kriitiline, kuid õige oleks välja pakkuda ka oma positiivne programm. Lausrünnakud ja vastandumine ei vii Eesti elu edasi. Küll aga tekitab pidev negatiivsus inimestes trotsi ja pahameelt poliitikute suhtes ning poliitika osas tervikuna.

Jah, meil on mitmeid pikaajalisi lahendamata probleeme, mis vajavad valitsuse ja kogu ühiskonna tähelepanu. Jah, iga uut reformi saab ja tuleb teha paremaks. Aga meil on märksa enam põhjust vaadata tulevikku positiivselt. Äsja lõpetasime edukalt Euroopa Liidu eesistumise, mis tõstis Eesti tuntust ja mainet, Eesti majandus, palgad ja pensionid kasvavad viimaste aastate kiireimas tempos ning me oleme kindlamini kaitstud kui iial varem. Need pole väikesed asjad, kuigi kipume tihti oma saavutusi võtma iseenesestmõistetavalt.

Meie riik muutub iga päevaga üha tugevamaks ja ühiskond jõukamaks. Euroopa tipp on jätkuvalt kaugel, kuid ka kõige pikem teekond algab esimesest sammust. Täpselt samamoodi seisame sidusama ühiskonna eest ning uuringud on näidanud, et kogukondade vahelised lõhed on vähenemas. See on ülioluline, sest üksteisele vastandudes muutume ainult nõrgemaks. Koos tegutsedes ja ühtehoides oleme tugevamad nii igaüks eraldi kui ka kogu ühiskond ja riik tervikuna. Just selline on oma 100. juubelit väärikalt tähistav ja ühtne Eesti, mille eest meie valitsuses seisame.

Jüri Ratas,

Keskerakonna esimees

