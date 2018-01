Tallinnas toimus teine Omavalitsuskogu infopäev

Möödunud reedel toimus Tallinnas teine Omavalitsuskogu infopäev. Selle peamiseks teemaks olid hariduselus ellu viidud muudatused. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps pidas ettekande, kus tõi välja valdkonna viimase aja olulisemad arengud. Haridus on omavalitsustele täna üheks vastutusrikkamaks valdkonnaks. Valitsus on juba teinud olulisi otsuseid ning minister oli tulevikku vaadates positiivne. Parema hariduse tagamiseks saavad kohalikud omavalitsused riigi poolt täiendavalt üle 60 miljoni euro, millega tõstetakse kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate palka, tehakse õpilastele tugiteenused kättesaadavamaks ning palju muudki.

Tallinna linnapea Taavi Aas tutvustas riigi ja omavalitsuste läbirääkimiste hetkeolukorda ning andis ülevaate ettepanekutest omavalitsuste tulubaasi järgmisteks etappideks. Eelmise valitsuse poolt kaotatud omavalitsuse tulubaas leidis koha uue valitsuse koalitsioonilepingus ühisel kokkuleppel. Hetkel on kavandatud, et omavalitsuste tulubaas kasvab sel aastal 11,84 protsenti ja 2019. aastal 11,88 protsenti, jätkates proportsionaalset kasvu ka järgnevatel aastatel. Kohalike omavalitsuste tulubaas kasvab 2018. aastal 30 miljoni euro võrra. Samuti on otsustatud suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat ja anda neile koos rahastusega uusi ülesandeid. Eesmärk on suurendada omavalitsuste otsustusõigust ja vastutust kohaliku elu korraldamisel, et omavalitsused saaksid terviklikumalt planeerida piirkonna arengut ja pakkuda elanikele paremaid avalikke teenuseid.