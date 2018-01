Vaid tugevad kohalikud omavalitsused tagavad efektiivse riigi

Tegelikult on selletaoline tegevusetus arusaadav, sest nii sai alles jätta maavalitsused ja nende ülepaisutatud poliitilise aparaadi, millel oli täiesti ebaselgeid funktsioone. Maavanemate kohad muutusid võimulolevate parteide esindajate jaoks poliitiliseks sinekuuriks – tulusaks ametiks.

Haldusreformi tulemusena läheb Eesti üle kahetasandilisele riiklikule juhtimissüsteemile. Praeguse transformatsiooni faktiline loosung on "Tugevad omavalitsused – tugev Eesti". Kohalikud omavalitsused said liitmiste käigus juurde täiendavaid ressursse sotsiaal-majanduslikuks arenguks ning ühes sellega ka täiendavaid volitusi. Omavalitsused saavad nüüd iseseisvalt otsustada, kuidas jaotada ressursse täiendavateks investeeringuteks. Kuid saavad endale ka terve rea uusi ülesandeid. Nende hulgas olid teenuste pakkumine spordiga tegelemiseks, noorsootööks, ühistranspordi korraldamiseks, õppeasutuste järelevalveks, samuti tegevuslubade väljastamine ja järelevalve sotsiaalsfääris ning maareformis.

See kõik toob võimu tavalisele kodanikule lähemale ning tõstab elanikkonnale osutatavate teenuste kvaliteeti ning linnade ja valdade konkurentsivõimet. Kokkuvõttes muutub kõigi 79 omavalitsuse hääl riiklikul tasandil senisest olulisemaks. Samas tuleb mõista, et väljatoodud tähelepanekud ei tähenda seda, et riik tõmbub nüüdsest eemale kohaliku elu probleemide lahendamisest.