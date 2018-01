HKScan lõpetagu tülitsemine ja taastagu oma hea maine

Ehmatav teade ilmus eelmisel nädalal: ”Rakvere lihakombinaadi tööandja on streigi vältimise eesmärgil hakanud oma töötajaid ähvardama vallandamise, musta nimekirja panemise ja „elu keeruliseks tegemisega“ juhul, kui nad peaksid streigist osa võtma.“ Nii väidab Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit oma pressiteates, lisades, et ähvardajate nimed on neile teada ja et tegu on töötajate ühinemisõiguse jämeda rikkumisega.