Vastastel veel vara hõisata

Tänane koalitsioon on teinud pärast 17 aastat kestnud vindumist suure tõuke paremuse poole. Ainuüksi maksuvaba töötasu tõstmine 6000 €urole aastas on väiksemapalgalistele suureks abiks.

Rõõmsad on ka pensionärid. Pole mingi saladus, et väga paljud võitsid. Ei saa ju lootagi, et opositsioon eesotsas Reformierakonnaga selle heaks kiidaks. Nemad pole sellist pööret varasemalt suutnud teha.